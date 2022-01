Vlhová: Vietor som cítila na hrudi. Mala som pocit, že stojím na mieste

Vlhová to však zvládla bravúrne, keď zdolala druhú Mikaelu Shiffrinovú o 0,50 sekundy a tretiu Rakúšanku Katharinu Liensbergerovú o 2,11 sekundy.

Na trati boli hrby i ryhy, miestami sa až prepadávala. Pretekárky mali pod nohami aj lístie. Boli to skôr podmienky, v ktorých štartujú deti, nie pretekárky vo Svetovom pohári.

„V Záhrebe to mám veľmi rada, ale keď v týchto podmienkach som už na záverečnom zlome cítila nohy,“ dodala.

„Moja myseľ bola sústredená len na lyžovanie, na to, akú stopu pôjdem, aby som udržala lyže v správnej línii. Dôležité bolo rýchlo ukončiť oblúky, ísť plynulo,“ priznala Vlhová v rozhovore pre Medzinárodnú lyžiarsku federáciu (FIS).

„Mám pocit, že fúkalo ešte viac ako prvé kolo. Prvé brány som mala pocit, že stojím na mieste. Vietor som cítila na hrudi. Snažila som sa robiť niečo na viac, aby som zrýchlila,“ priblížila Vlhová.

„Bol to boj, mala som informácie od trénerov, na čo si mám dať pozor. Bola to jazda s chybami, ale tak to chodí, keď idem posledná a trať nie je ideálna,“ dodala.