Vlhová sa bála špicara. A tradične pomohla svojej krajanke

„Podložka je super, nevylievali to vodou, aby to nebolo také náročné ako u chlapov. Sú miesta, ktoré sú náročnejšie, ale trať je pekná,“ naznačila Vlhová.

„Špicara som sa trochu bála, keďže sneh je agresívny a chytá to lyže. Trať vydrží do druhého kola. Budú tam však nejaké ryhy, keď pôjdem posledná,“ dodala.

Po prvej jazde pomáha svojej krajanke, keď jej poskytuje informácie o stave trati.

„Som za to Petre veľmi vďačná a vážim si to. Keby nechcela, nemusela by to robiť. Poradila mi už viackrát. Dáva výborné reporty,“ priznala Dubovská vo Vlhovej autobiografii.