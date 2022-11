Všetky oči sú na Vlhovej. Ak v Levi vyhrá, vie, po kom pomenuje soba

V predchádzajúcich dvoch sezónach slalomy vo fínskom Levi nemali inú víťazku ako Vlhová. Slovenka si uvedomuje, že je favoritkou na víťazstvá aj teraz.

"Ten tlak je, všetky oči sú na mne. Vnímam to, ale snažím sa brať to tak, aby ma to nezväzovalo. Teším sa na preteky a snažím sa robiť to, čo vždy. Chcem sa sústrediť len sama na seba," poznamenala.

Sledovala aj polárnu žiaru

Ako sa cíti elitná slovenská lyžiarka pre pretekmi v Levi?

"Na fínskom snehu sa cítim dobre, jazdím dobre a rýchlosť tam je. Preteky sú však úplne iné a uvidíme, ako to dopadne. Podstatné bude, aby som počas pretekov predviedla po dve rýchle kolá. Uvidíme v sobotu a nedeľu.