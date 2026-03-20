Smrteľná tragédia vo Švajčiarsku. Juniorské preteky boli zrušené, no na zjazdovke zahynula žena

Vo Švajčiarsku sa odtrhla z lanovky gondola, v ktorej bola 61-ročná žena. Keď dopadla na svah, kotúľala sa smerom dole.
Aj napriek rýchlej reakcie záchranárov sa však ženu nepodarilo zachrániť a prišla o život.
Podľa vyšetrovateľov haváriu v Engelbergu pravdepodobne spôsobil neočakávane silný náraz vetra. Kabína narazila do stožiaru a následne sa odtrhla od lana.
K nehode došlo v stredu 18. marca. Tragédia mohla mať aj horší príbeh, keďže sa v daný deň mali konať aj juniorské preteky v obrovskom slalome, píše web blick.ch.
Generálny riaditeľ spoločnosti, ktorá gondoly vyrába, uviedol, že systém bol v perfektnom prevádzkovom stave.
Aj podľa Švajčiarskej rady pre vyšetrovanie bezpečnosti dopravy (STSB) bolo všetko v poriadku, napriek tomu, že svorka gondoly bola v minulosti kritizovaná.
Správa STSB priblížila, že k tejto kolízii pravdepodobne došlo medzi svorkou a valčekovou zostavou na stožiari.
Príčina je však stále predmetom vyšetrovania. Lanovka mala byť podľa výpovedí "v najnovšom technickom stave". Posledná plánovaná údržba sa uskutočnila vlani v septembri.
Podľa webstránky Medzinárodnej lyžiarskej federácie (FIS) sa v stredisku Engelberg mali konať súťaže v obrovskom slalome v dňoch 18. a 19. marca.
Mali to byť národné juniorské majstrovstvá, ktoré sa pre silný vietor neuskutočnili. Údajne mal dosahovať rýchlosť až 130 kilometrov za hodinu.