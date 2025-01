Jak už bylo naznačeno, sjezd v Kitzbühelu s největší pravděpodobností pozná nového vítěze. Šampioni z posledních 2 let Cyprien Sarrazin a Aleksander Aamodt Kilde jsou zranění, dvojnásobný vítěz z let 2021 a 2022 Beat Feuz stejně jako nejrychlejší z roku 2020 Matthias Mayer jsou už ve sportovním důchodu. Mayer je také zatím posledním rakouským vítězem, avšak není pravděpodobné, že by někdo z domácích závodníků 5leté čekání na další triumf ukončil. Jediným mužem ze startovní listiny, který tento sjezd už dokázal ovládnout (navíc hned 3×), je italský veterán Dominik Paris, který však už do širšího okruhu favoritů nepatří. Los startovní listiny pro atraktivitu závodu pak nebyl příliš přívětivý, je totiž pravděpodobné, že o všem podstatném bude rozhodnuto už po dojetí startovního čísla 8, kompletní první pětka pořadí disciplíny bude v cíli po čísle 13.