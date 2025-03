Za úspěšnou obhajobou velkého křišťálového glóbu suverénně míří. Švýcar doposud nasbíral 1 466 bodů, na druhého Noradisponuje komfortním 520bodovým náskokem. Třetí je švýcarský závodníko dalších 190 bodů zpět. Z českých reprezentantů se povedlo bodovat pouze, jenž nasbíral v rychlostních disciplínách 111 bodů.1.Marco Odermatt (SUI) 1466 b2.Henrik Kristoffersen (NOR) 946 b3.Franjo von Allmen (SUI) 756 b4.Loïc Meillard (SUI) 731 b5.Timon Haugan (NOR) 626 b6.Atle Lie McGrath (NOR) 580 b7.Lucas Pinheiro Braathen (BRA) 554 b8.Alexis Monney (SUI) 527 b9.Clément Noël (FRA) 490 b10.Stefan Rogentin (SUI) 469 b...