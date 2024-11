1.Clément Noël (FRA) 59,672.Loïc Meillard (SUI) +0,023.Steven Amiez (FRA) +0,214.Linus Strasser (GER) +0,305.Dave Ryding (GBR) +0,416.Tanguy Nef (SUI) +0,487.Alexander Steen Olsen (NOR) +0,578.Eduard Hallberg (FIN) +0,609.Samuel Kolega (CRO) +0,6510.Lucas Pinheiro Braathen (BRA) +0,8611.Henrik Kristoffersen (NOR) +1,0112.Timon Haugan (NOR) +1,0713.Albert Popov (BUL) +1,1114.Filip Zubčić (CRO) +1,1415.Manuel Feller (AUT) +1,1816.Daniel Yule (SUI) +1,2217.Adrian Pertl (AUT) +1,2418.Ramon Zenhäusern (SUI) +1,3819.Sebastian Foss-Solevåg (NOR) +1,3920.Atle Lie McGrath (NOR) +1,4321.Dominik Raschner (AUT) +1,4922.Michael Matt (AUT) +1,5423.Eirik Hystad Solberg (NOR) +1,5624.Benjamin Ritchie (USA) +1,6925.Joshua Sturm (AUT) +1,7026.Kristoffer Jakobsen (SWE) +1,7127.Tormis Laine (EST) +1,7328.Fabian Ax Swartz (SWE) +1,8329.Istok Rodeš (CRO) +1,8730.Adrian Meisen (GER) +1,95