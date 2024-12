ONLINE: Slalom žien v stredisku Semmering dnes, Svetový pohár LIVE - 1. kolo

1.Camille Rastová (SUI) 205 b2.Mikaela Shiffrinová (USA) 200 b3.Lena Dürrová (GER) 155 b4.Anna Swenn-Larssonová (SWE) 146 b5.Katharina Liensbergerová (AUT) 145 b5.Wendy Holdenerová (SUI) 145 b7.Lara Colturiová (ALB) 112 b8.Zrinka Ljutićová (CRO) 109 b9.Mélanie Meillardová (SUI) 107 b10.Laurence St. Germainová (CAN) 86 b...

První dva slalomy letošní sezóny v Levi a v Gurglu ovládla Mikaela Shiffrinová, v Killingtonu se však ve druhém kole obřího slalomu tato Američanka zranila a do následného slalomu nenastoupila a to dalo šanci jiným lyžařkám. Nejlépe se šance chopila Švýcarka Camille Rastová, která byla ve slalomu v Killingtonu nejrychlejší a dostala se do čela disciplíny.