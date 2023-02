Lyžiarska veľmoc sa naďalej trápi, jeden z favoritov ledva postúpil

Obsadil totiž až delené 28. miesto, no keby mal len o tri stotiny horší čas, senzačne by sa nedostal ani len do druhého kola. To sa začne o 12.30 h.

Po ére Marcela Hirschera dokáže v slalome súperom konkurovať ako tak len spomenutý Feller, ktorý je jediným Rakúšanom v Top 10 hodnotenia disciplíny.

Noel bude útočiť na druhý triumf po sebe, keďže zvíťazil aj v predošlom nočnom slalome v Schladmingu. Podujatie SP v Chamonix je posledné pred štartom MS, ktoré sa začínajú od 6. februára v strediskách Courchevel a Meribel.