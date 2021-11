Niekedy je to horšie, niekedy lepšie. Shiffrinová už opäť trénuje

"Kráčam správnym smerom. Istým spôsobom je to teda upokojujúce. Niekedy sa bolesť v chrbte trochu zhorší, no v porovnaní s predchádzajúcim obdobím cítim krok vpred. Už mi to liezlo na nervy," pokračovala Shiffrinová. Vo štvrtok sa na snehu venovala super-G a slalomu, v piatok zjazdu a opäť slalomu.

Fenomenálna Američanka by už počas nasledujúceho víkendu nechcela chýbať na štarte dvoch slalomov vo fínskom Levi, kde by Petra Vlhová rada zopakovala dve víťazstvá spred roka. Potom sa vráti do USA a súťažiť chce v Killingtone, potom aj v kanadskom Lake Luise.

"Taký je plán, ale situáciu vyhodnocujeme denne. Ak to bude potrebné, pristúpime k zmenám. Pracujem tvrdo na snehu aj mimo neho, aby sme nič meniť nemuseli Sme otvorený zmenám, ale robíme maximum, aby zostal v platnosti plán A," prezradila Shiffrinová.



Myslí si tiež, že pred súťažami v Levi sa nebude cítiť stopercentne pripravená. Na to si však už zvykla. "Určite by som viac mohla popracovať na sile, ale na to nie je dostatok času. Neočakávam, že sa budem cítiť pripravená. Ale to sa vlastne necítim takmer nikdy, vždy tam vidím rezervy. Takže len sa postavím na štart a pôjdem," dodala.