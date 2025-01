Ťažký pád má následky. Rakúšan si zranil koleno a musí ísť k zubárovi

K súčasnej rakúskej nepohode prispel aj pád ich najväčšieho zjazdárskeho esa Vincenta Kriechmayra. V predposlednej zákrute pred cieľom sa 33-ročný rodák z Linzu dostal príliš do záklonu a skončil v ochrannej sieti.

Priebežne mu vtedy patrila druhá priečka. Do cieľa síce zlyžoval na jednej nohe, ale neskôr bolo markantné, že má problém s pravou nohou, ktorú nedokázal poriadne zaťažiť. Dvojnásobný majster sveta a majiteľ 18 víťazstiev v pretekoch Svetového pohára sa po vyšetreniach v Innsbrucku dozvedel povzbudzujúcu správu.

"Je to lepšie, ako sa očakávalo, diagnóza je pozitívna. Ide o ťažké natiahnutie vnútorného väzu v pravom kolene. Februárové majstrovstvá sveta v Saalbachu by som chcel stihnúť. Aj keď ošetrujúci lekár Christian Hoser tvrdí, že to bude veľmi tesné," uviedol Kriechmayr pre ORF.

Na podotknutie, že po pretekoch má mierne znetvorenú tvár a chýba mu časť zuba, s unaveným úsmevom odpovedal: "To je najmenej ísť k zubárovi..."