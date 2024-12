Trpela depresiami a pýtala sa, pre čo žije. Dnes ukazuje svoj talent a zastúpila Shiffrinovú

"Je veľmi smutné čo sa stalo, ale počula som, že by mala byť v poriadku. Mikaela je neskutočne rýchla slalomárka. Mala by tu byť, ale keď už nie je, tak sme využili príležitosť," priznala Švédka.

Aj keď sa Holdenerová o druhé miesto delila, nič to nezmenilo na prvom švajčiarskom double v slalome po takmer 28 rokoch. Naposledy to dokázali Sonja Nefová s Marlies Oesterovou v Sestriere 1996.

Kým na prvé pódium vo Svetovom pohári čakala 90 štartov, v priebehu deviatich dní ich v Gurgli a Killingtone dosiahla hneď tri. Pred Holdenerovou a Swennovou-Larssonovou ovládla slalom o 0,57 sekundy.

"Lyžujem pre to, lebo ma to baví. To je pre mňa najdôležitejšie a chcem sa toho držať. Na štarte som verila tomu, že to môžem dokázať.

Hovorila som si: Urob to pre seba, maj z toho radosť a ukáž všetkým, čo vieš. Nič viac," dodala nová líderka Svetového pohára.