Kilde robí pokroky: Dúfam, že pri návrate Hirschera a Braathena zohrám aj ja nejakú rolu

Neznamená to však, že budem vyhrávať preteky, ale budem konkurencieschopný. To je najdôležitejšie,“ uviedol v rozhovore pre Eurosport.

„Bola to skutočná výzva, fyzicky aj psychicky. Čaká ma ešte dlhá cesta, ale robím pokroky. Zostáva mi ešte niekoľko mesiacov.

Kilde nevie, kedy by sa mohol vrátiť na súťažné zjazdovky. Chce postupovať krok za krokom.

„Trvalo to dlhšie, ako som si myslel. Je pre mňa ťažké s ním správne pohybovať a vykonávať bežné rutiny. Musím si dať trochu viac času. Prvýkrát som pocítil následky tohto športu a pád s takou silou. Bolo to pre mňa psychicky veľmi ťažké.“

„Keď požiadate o ruku najdôležitejšiu osobu vo vašom živote, je to celkom jednoduché. Mikaela je neuveriteľná. V ťažkých časoch je cítiť jej starostlivosť a všetko pozitívne, čo mi do života priniesla. Znamená pre mňa všetko,“ priznal Kilde.

Robím však všetko pre to, aby to bolo čo najskôr. Môj cieľ je jasný. Chcem ukázať, že ešte nie je koniec. Chcem aj naďalej dosahovať veci a mať úspech.“

Do programu vo Wengene organizátori pridali štvrtkový zjazd, ktorý nahradil preteky v Beaver Creek. Tie zrušili pre nepriaznivé počasie.

„Je podobný ako minulé roky. Niektoré preteky zrušili, aby sa nekonalo toľko súťaží za sebou. To je pozitívne pre športovcov a pre bezpečnosť. Pribudnú ďalšie zmeny, no oproti minulému roku je to zlepšenie,“ vyjadril sa Kilde.

Pozornosť velikánov

V ďalšej zime ohlásila návrat na zjazdovky dvojica skvelých lyžiarov. Kildeho bývalý tímový kolega Lucas Braathen po sporoch s nórskym zväzom vynechal celú sezónu a vráti sa vo farbách Brazílie.