Odermatt suverénne vyhral prvé preteky sezóny, Žampa na top 20 nedosiahol

V ňom sa opäť snažil ísť agresívne, ale o šancu na prenikavejší výsledok prišiel, keď sa v rovnakom úseku za prvým medzičasom ani tentoraz nevyvaroval chybe. Do spodnej roviny si už nevybudoval takú rýchlosť a po dojazde do cieľa sa zaradil na šiestu pozíciu.

Adam Žampa sa vydal na trať so štartovým číslom 26. Za prvým medzičasom v nájazde do strminy sa dopustil veľkej chyby, ktorá ho stála drahocenný čas. Dokázal ju však skorigovať a nabral späť rýchlosť, dolnú pasáž zašiel výborne a s prehľadom sa prebojoval do druhého kola.

V porovnaní s prvým kolom, po ktorom bol devätnásty, si vo výsledkovej listine pohoršil o štyri miesta.

"V druhom kole som dal do toho všetko. Vo vrchnej časti to bolo dobré, ale neskôr som prišla jedna menšia chyba a následne aj väčšia, ktorá ma rozhodila. Bohužiaľ, stratil som tam veľmi veľa. Nevyužil som to, čo som využiť mohol.

Každý bod sa ráta, je to lepšie ako vypadnúť. Vážim si to, je to dobrý štart do sezóny. Musím sa však zamyslieť nad chybami a zobrať si z nich ponaučenie," hodnotil po pretekoch Žampa.