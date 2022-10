Adam Žampa šiel záver ako víťaz kola, Andreas skončil medzi poslednými

"Veľmi sa mi Sölden páči, nikto nevie, na čom je, každý chce ísť naplno. Rozostupy sú minimálne. Sneh drží dobre, mrzí ma iba chyba, ale nahecovalo ma to, aby som išiel ešte lepšie. Cítil som sa veľmi dobre, sneh ma prekvapil, čakal som to rozbitejšie. Rozostupy sú minimálne," hodnotil Adam Žampa pre RTVS.

SÖLDEN. Slovenský lyžiar Adam Žampa sa prebojoval do druhého kola obrovského slalomu v rakúskom stredisku Sölden.

Druhý slovenský reprezentant Andreas Žampa sa do druhého kola neprebojoval. Stratil 3,78 sekundy a obsadil 54. priečku zo 64 pretekárov, ktorí dokončili prvé kolo.

"Na to, aké boli včera podmienky, trať bola nad očakávania, ale trochu sa robili diery, keď ide človek s vyšším číslom, tak už má problém. Ja som trochu spravil chybu, keď som sa šmykol na vnútornú lyžu a potom som na strmine spravil ďalšie dve chyby. Do tridsiatky sa veľa ľudí s číslom nad 30 nedostalo. Stále som nezabodoval v Söldene, takže nič nové, pokračujeme ďalej, najbližšie ma čaká Val d'Isere, kde som zabodoval," povedal po príchode do cieľa Andreas Žampa.

Druhé kolo sa začína o 13.00