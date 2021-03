Žilinčania obkľúčili rozhodcu, ktorý odpískal tri penalty. Správne?

"Veľa sa o penalte bude diskutovať. Bol to veľmi prísny verdikt," priznal v štúdiu RTVS bývalý tréner Slovana Vladimír Koník.

Rozhodca odpískal tri penalty

Na Tehelnom poli sa hral výborný futbal, dramatický. Hostia dvakrát viedli.

Hrdinom zápasu bol Žilinčan David Ďuriš. Prvý gól strelil sám a po faule naňho zahrávali hostia penaltu.



Rozhodca odpískal až tri penalty - jednu pre Žilinu, dve v prospech Slovana.



"Bol to taký istý zápas ako pred troma mesiacmi. A to so všetkým," povzdychol si tréner Žiliny Pavol Staňo.



V decembri minulého roka Žilinčania rovnako cítili krivdu, že ich na pôde Slovana poškodil rozhodca. Aj vtedy dal Slovan sporný gól v nastavenom čase.