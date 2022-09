Chára mu pravidelne posielal pohľadnice. Juniorský tréner vedel o konci kariéry skôr

Chcel by som sa tu preto poďakovať ľuďom, ktorí mi aj vtedy verili. Začal by som trénerom Jindrom Novotným,“ uviedol v záverečnej reči slovenský hokejista, ktorý v NHL odohral neuveriteľných 25 sezón.

Ako jeden z mála ste verili, že Zdeno Chára to môže v hokeji niekam dotiahnuť. Čo vám prebehlo hlavou, keď ste ho prvýkrát videli?

Bol to vysoký hokejista, samá ruka a samá noha. Okamžite mi udrelo do očí, že po príchode do kabíny z neho vyžarovala vodcovská osobnosť, vôľa, chcenie a enormná fyzická záťaž v tréningu. Pre športovca sú to veľmi dobré vlastnosti, s ktorými sa dá nahradiť veľká miera talentu.

Aké boli jeho začiatky pod vaším vedením?