Vie, že sa rozhodol správne. Chára ďakuje fanúšikom, spoluhráčom i rodine

"Dnes, po 25 rokoch, oficiálne oznamujem odchod do dôchodku. Chcel by som sa poďakovať majiteľom Bostonu Bruins za možnosť odísť do dôchodku ako ich hráč.

(...)

Odmala bolo ťažké hrať s mojou výškou a váhou. Ale napriek tomu, že ma v šestnástich odmietli v niekoľkých juniorských kluboch, mal som to šťastie, že som mal pri sebe mamu, otca a sestru, ktorí mi vravievali, aby som sa nevzdával, lebo tvrdá práca sa vždy vyplatí.

Chcel by som sa tu preto poďakovať ľuďom, ktorí mi aj vtedy verili. Začal by som trénerom Jindrom Novotným a skautom z NHL Jánovi Gajdošíkovi, Karlovi Pavlíkovi a Andersovi Kallurovi za ich podporu a za pomoc aj Radkovi Hamrovi a Jiřímu Henyšovi.

(...)

V roku 2006 som sa stal "medveďom". A nielen to, dostal som poctu byť kapitánom jedného z tímov z Original Six s bohatou históriou.

(...)

Nedokážem slovami vyjadriť, aký som vďačný za to, že som mohol hrať s toľkými skvelými spoluhráčmi v NHL či slovenskom národnom tíme. Trevor Linden, Žigmund Pálffy, Daniel Alfredsson, Marián Hossa, Marián Gáborík, Miroslav Šatan, Peter Bondra, Alexander Ovečkin, Nicklas Bäckström, John Carlson, Anders Lee, Zach Parise, Josh Bailey, Jaromír Jágr, Davidovia Krejčí s Pastrňákom, Anže Kopitar, Roman Josi, Leon Draisaitl a ďalší. Viacerí sú v sieni slávy, viacerí v nej budú.

Ďakujem všetkým spoluhráčom zo všetkých tímov, za ktoré som nastúpil, no jedny z najlepších spomienok mám s tými, s ktorými som dosiahol veľký cieľ, a to zisk Stanley Cupu v roku 2011. Priniesť trofej do Bostonu znamenalo vytvorenie puta, ktoré nás bude spájať po zvyšok našich životov.

(...)

Chcel by som spomenúť aj médiá. Boli momenty, keď sme vám nemohli povedať všetko. Ale dúfam, že viete, že som sa vždy snažil k vám správať s rešpektom a chápať dôležitú prácu, ktorou pomáhate hokeju rásť.

(...)

Chcel by som sa poďakovať aj mojej rodine. Manželke Tatiane, dcére Elliz a synom Benovi a Zackovi za ich nepodmienečnú lásku a podporu. Neviem sa dostatočne poďakovať mojej manželke za to, že vychováva naše tri deti. Je to práca, ktorou trávi 24 hodín sedem dní v týždni, a nie je to ľahké, keď je vás manžel inde na zápasoch či tréningoch. Vozí deti, kam potrebujú, chystá ich do školy a varí skvelé jedlá. Je to úžasná žena a je dôvod, prečo som túto hru hral tak dlho.

Som hrdý, že som mohol reprezentovať Slovensko na niekoľkých majstrovstvách sveta či olympijských hrách. Ďakujem aj vám, fanúšikovia zo Slovenska, za vašu podporu.

(...)

Vždy som sa snažil ísť príkladom tým, že budem odhodlaný, disciplinovaný, aby som pomohol spoluhráčom, aby sme sa mohli navzájom poháňať a byť lepší ako na ľade, tak mimo neho.

(...)

Viem, že od hokeja môžem odísť s hrdosťou. Úplne neodchádzam, ale teraz je čas byť so svojou rodinou."