Slovenskí zápasníci si pochutili na medailách. Jeden tesne prehral boj o zlato, druhý pridal bronz

JB 28 Tirana - Slovenský zápasník Batyrbek Cakulov.
JB 28 Tirana - Slovenský zápasník Batyrbek Cakulov. (Autor: TASR)
TASR|18. júl 2026 o 15:22
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Slovenský voľnoštýliar Cakulov tesne prehral boj o zlato.

Slovenskí zápasníci si úspešne počínali na rankingovom turnaji v Budapešti. Reprezentant vo voľnom štýle Batyrbek Cakulov skončil strieborný v kategórii do 97 kg a Anton Vyhivskyj si odniesol domov bronz v kategórii do 92 kg.

Cakulov zdolal v osemfinále Rifata Erena Gidaka z Turecka a následne vo štvrťfinále aj Vasyla Sovu z Ukrajiny.

V semifinále jeho súpera Rizabeka Aitmuchana vyradilo zranenie. V boji o zlato po dramatickom súboji podľahol reprezentantovi Bahrajnu Achmedovi Magomedovi Tažudinovi 7:13 na body a v konkurencii 21 štartujúcich tak vybojoval druhé miesto.

Vyhivskyj začal víťazstvom na lopatky nad Indom Kumarom Punitom, po následnej prehre s ukrajinským reprezentantom Muchammedom Alijevom dostal druhú šancu v repasáži a tú naplno využil.

Najprv si poradil s Gruzíncom Mirianim Majsuradzem a vzápätí po triumfe nad domácim Maďarom Zéténym Ganglom získal bronz.

Menej sa darilo ďalším slovenským voľnoštýliarom - úradujúci majster Európy Tajmuraz Salkazanov obsadil 10. miesto v kategórii do 74 kg, Achsarbek Gulajev skončil deviaty do 79 kg.

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    JB 28 Tirana - Slovenský zápasník Batyrbek Cakulov.
    JB 28 Tirana - Slovenský zápasník Batyrbek Cakulov.
    Slovenskí zápasníci si pochutili na medailách. Jeden tesne prehral boj o zlato, druhý pridal bronz
    dnes 15:22
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