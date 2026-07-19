Slovákov čaká generálka pred olympijskou kvalifikáciou. Ambície sú vysoké, vraví Hrbeková

Na snímke členka MOV Danka Hrbeková (vľavo) a prezidentka MOV Kirsty Coventryová.
Na snímke členka MOV Danka Hrbeková (vľavo) a prezidentka MOV Kirsty Coventryová. (Autor: TASR)
TASR|19. júl 2026 o 09:44
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Slovensko bude mať vo všetkých troch typoch súťaží dovedna 9 zástupcov.

Posledný svetový pohár na vyše dva mesiace čaká strelcov od pondelka v čínskom Chang-čou.

Na programe sú disciplíny puškárov, brokárov i pištoliarov a Slovensko bude mať vo všetkých troch typoch súťaží dovedna deväť zástupcov.

Najpočetnejšie sú zastúpení puškári, ktorých je päť vrátane Patrika Jányho. Niekoľkonásobný majster Európy chce zberať skúsenosti a body najmä v ľubovoľnej malokalibrovke 3x20, aby si zabezpečil účasť na decembrovom finále SP v Ríme.

Jány: Keby sa mi podarí medaila

„Tento svetový pohár je vložený do sezóny medzi dva hlavné bloky. Na začiatku sme mali dve ME a na konci máme prvý sveťák, ktorý sa bude počítať do olympijskej kvalifikácie. Mojou ambíciou bude v Číne čo najlepšie zastrieľať 3x20 malorážku.

Mám jedno finálové umiestnenie z Mníchova a keby sa mi podarí aspoň medaila, môžem zabojovať o postup do finále SP.

Vyskúšam si aj novú strelnicu, má tam byť dosť teplo, takže si vyskúšam aj niečo nové a získam skúsenosti,“ povedal Jány pre TASR. Zlato bral naposledy v máji na ME v Osijeku, práve v trojpolohovke.

Spomedzi pištoliarov zastupuje Slovensko Juraj Tužinský, zvyšné tri miesta sú skeetarské.

Ambície sú veľmi vysoké, hovorí Hrbeková

„Po svetovom pohári v Lonate, kde som sa umiestnila vo finále, sú ambície pokračovať v dobrých výkonoch. Svetové poháre v Ázii sú vždy na veľmi vysokej úrovni s dobrou konkurenciou aj zázemím.

Tešíme sa teda na to, že budeme pokračovať v tom súťažnom móde. Pevne dúfam, že zastrieľame naše štandardy z pretekov. Verím, že to bude mať dobrý vplyv na výsledky a umiestnime sa dobre.

My máme za sebou náročné sústredenie v Brne, aby sme mali ťažšiu strelnicu aj pozadie, keďže v Číne to bude vizuálna ťažšie.

Ambície sú tak veľmi vysoké, chceme sa dostať do finále ideálne všetky tri,“ priblížila Danka Hrbeková, bronzová olympionička, majsterka sveta a štvornásobná majsterka Európy.

Podujatie je posledné pred olympijskou kvalifikáciou na hry v roku 2028, ktorá sa začína 31. júla.

Program slovenských strelcov na SP v Chang-čou:

22. júla o 3.15 SELČ: kvalifikácia 10 m vzduchová puška muži (Horínek, Jány, Šulek)

22. júla o 11.30 SELČ: finále kvalifikácia 10 m vzduchová puška muži

23. júla o 2.00 SELČ: koniec kvalifikácie skeet ženy (Hrbeková, Hocková, Štibravá)

23. júla o 3.15 SELČ: kvalifikácia ľubovoľná malokalibrovka 3x20 ženy (Kyselová)

23. júla o 7.00 SELČ: finále ľubovoľná malokalibrovka 3x20 ženy

23. júla o 10.15 SELČ: finále skeet ženy

25. júla o 3.15 SELČ: kvalifikácia 10 m vzduchová puška ženy (Kyselová)

25. júla o 8.30 SELČ: finále 10 m vzduchová puška ženy

26. júla o 3.15 SELČ: kvalifikácia ľubovoľná malokalibrovka 3x20 muži (Jány, Holko, Horínek, Šulek)

26. júla o 4.45 SELČ: kvalifikácia vzduchová pištoľ muži (Tužinský)

26. júla o 7.00 SELČ: finále ľubovoľná malokalibrovka 3x20 muži

26. júla o 9.30 finále: vzduchová pištoľ muži

Svetový pohár v provincii Če-ťiang trvá od pondelka do stredy 29. júla, Slováci budú v akcii od stredy do nedele 26. júla.

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    Na snímke členka MOV Danka Hrbeková (vľavo) a prezidentka MOV Kirsty Coventryová.
    Na snímke členka MOV Danka Hrbeková (vľavo) a prezidentka MOV Kirsty Coventryová.
    Slovákov čaká generálka pred olympijskou kvalifikáciou. Ambície sú vysoké, vraví Hrbeková
    dnes 09:44
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