Vážne zranenie v Taliansku. Hráča AC Miláno museli odniesť na nosidlách

Ruben Loftus-Cheek
Ruben Loftus-Cheek (Autor: REUTERS)
CTK|23. feb 2026 o 09:38
Čaká ho niekoľkomesačná pauza.

Záložník Ruben Loftus-Cheek z AC Miláno má po nedeľňajšom stretnutí Serie A s Parmou zlomenú čeľusť a musí na operáciu.

Podľa talianskych médií kvôli tomu 30-ročného anglického futbalistu čaká niekoľkomesačná pauza.

Loftus-Cheek bol po desiatich minútach hry odnesený z trávnika na nosidlách po tom, ako sa zrazil s brankárom Edoardom Corvim. Okrem čeľuste má tiež zlomené dva zuby a utrpel dve tržné rany.

"Rossoneri" zápas s Parmou prehrali 0:1 a na druhom mieste tabuľky na vedúci Inter Miláno stráca desať bodov.

    dnes 09:38
