Vážne zranenie v Taliansku. Hráča AC Miláno museli odniesť na nosidlách

Záložník Ruben Loftus-Cheek z AC Miláno má po nedeľňajšom stretnutí Serie A s Parmou zlomenú čeľusť a musí na operáciu.
Podľa talianskych médií kvôli tomu 30-ročného anglického futbalistu čaká niekoľkomesačná pauza.
Loftus-Cheek bol po desiatich minútach hry odnesený z trávnika na nosidlách po tom, ako sa zrazil s brankárom Edoardom Corvim. Okrem čeľuste má tiež zlomené dva zuby a utrpel dve tržné rany.
"Rossoneri" zápas s Parmou prehrali 0:1 a na druhom mieste tabuľky na vedúci Inter Miláno stráca desať bodov.