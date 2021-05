Hráči boli rozrušení a kričali. Ramsay musel najskôr utíšiť striedačku

Slováci zdolali Rusov na majstrovstvách sveta po dlhých sedemnástich rokoch. Sú navyše na čele A-skupiny a spravili dôležitý krok k postupu do štvrťfinále, v ktorom hrali naposledy pred ôsmimi rokmi.

„V úvode turnaja sme vyhrali dva zápasy, ktoré sme možno mali vyhrať, ale veľmi sme si to v nich sťažili. Naopak, na zápase proti Rusku sa mi naozaj veľmi páčilo, že keď sme sa v tretej tretine dostali do vedenia, hrali sme s ešte väčším pokojom a prehľadom ako dovtedy, boli sme silní v súbojoch,“ vysvetľoval.

„Toto víťazstvo bude patriť k najväčším, ktoré som so slovenským tímom dosiahol,“ vravel tréner Craig Ramsay na tlačovej konferencii.

„Akoby to podčiarklo súdržnosť Slovákov v celom zápase,“ hovoril bývalý hokejista a teraz expert Českej televízie Petr Hubáček. „Sme nestranní, ale je to pekný športový deň,“ doplnil spokojne v priamom prenose.

Bolo to zavŕšenie mimoriadne obetavého a tímového výkonu.

Aj on mohol strieľať, ale prihral Marekovi Ďalogovi, ktorý bol v ešte lepšej pozícii. A napokon aj skóroval.

Puk však získali Slováci. Najskôr ho mohol poslať do siete Marek Hrivík, ale posunul ho lepšie postavenému Petrovi Cehlárikovi.

Aj slovenský tím si však vypracoval zopár nebezpečných útokov, no ku gólu ich nedotiahol.

„Bude to tretí zápas za štyri dni a druhý za dva dni. To je presne priestor na to, aby sme využili čerstvé nohy. Je to dobrá šanca trochu skúšať, dať aj iným chlapcom šancu, aby ukázali, čo dokážu,“ vysvetľoval Ramsay pred zápasom.

Bola to jeho prvá strela na bránku súpera. A hneď gól. „Výborný pocit, je to jeden zo splnených snov,“ tešil sa Kelemen, ktorý od novej sezóny posilní Mladú Boleslav.

Miloš Roman získal puk, posunul ho Kelemenovi a ten skóroval. Útočník Zvolena hral vôbec prvý zápas za seniorskú reprezentáciu. Nestihol ani jeden prípravný súboj, keďže hral so svojím tímom extraligové finále.

Rusi zakrátko v presilovej hre vyrovnali. Gólu predchádzala sporná situácia – prihrávka rukou. Rozhodcovia to však nepostrehli gól platil.

„Bol to skvelý spôsob, ako sa vrátiť do zápasu a prinútiť súpera, aby sa snažil hrať proti niekomu, o kom si myslím, že je to veľmi dobrý slovenský tím,“ dodal kouč.

Jeho hráči zblokovali množstvo striel. Doplatil na to Marián Studenič, ktorého v tretej tretine zasiahla tvrdá rana do nohy. Nemohol pokračovať a odkrivkal do šante.

Za snahu boli Slováci napokon odmenení. V 54. minúte v presilovej hre obranca Martin Gernát prepálil brankára Samonova. A pri hre súpera bez brankára pridal tretí gól Ďaloga.