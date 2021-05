Slovensko - Rusko: ONLINE z MS v hokeji 2021, Gernát využil presilovú hru

Prenos

55:15 Darí sa nám výborne atakovať Rusov a robiť im problémy pri rozohrávke.

53:19

MARTIN GERNÁT vypálil peknú strelu, ktorou prepálil lapačku Samonovova. Asistencie: Marek Hrivík a Peter Cehlárik.

52:56 Rusi zatiaľ držia našich hráčov ďaleko od brankára Samonova.

52:34 Výborná možnosť pre Slovensko skúsiť ísť do vedenia. Všetko záleží od prevedenia presilovky. Držíme palce.

52:34 Vylúčenie v tíme Rusko (Maxim Šalunov – 2 min., krosček).

51:03 Mislav Rosandič sa odhodlal k ďalekonosnej rane. Samonov sa dotkol puku vyrážačkou.

50:32 Kameněv obsadil stredné pásmo a vystihol nahrávku Lantošiho na Hrivíka.

Reklamná prestávka.

50:00 Pred nami je posledných desať minút tretej tretiny. Stále je všetko otvorené. Slovensko – Rusko 1:1. Sledujeme vyrovnaný a zaujímavý hokej.

49:49 Liška posunul puk na ruské hokejky a odišiel striedať.

48:37 Slepyšev ohrozila Hudáčka, keď zakončil spoza brániaceho Gernáta.

47:54 Gavrikov mieril na našu bránku. Znova si povinnosti splnila defenzíva a Hudáček tak nemusel zasahovať.

47:04 Miloš Kelemen sa nechal nabrať Provorovom na zadný mantinel a veľmi dobre dostal puk na os klziska, avšak tam sme nemali žiadneho hráča.

Reklamná prestávka.

46:00 Dobrý Krištofov teč, no Samonov nedostal gól.

45:18 Kameněv sa preštrikoval do palebnej pozície. Rosandič zohral dôležitú rolu a vyrazil puk mimo hracej plochy.

44:33

44:33 Studenič zablokoval tvrdý príklep Zuba a za pomoci spoluhráčov zamieril na striedačku s bolestivým výrazom tváre. Veríme, že to nebude vážne.

Július Hudáček perfektne zasiahol proti bekhendovej kľučke kapitána Slepyševa! Nedovolil, aby mu prestrelil betóny!

43:30 Martin Bučko sympaticky prešiel dopredu a výbornou strelou otestoval koncentráciu Samonova, ktorý mal čo robiť s týmto pukom.

42:57 Hrivík bol pritlačený k mantinelu a okolo neho bolo niekoľko súperových hráčov. Napokon si neporadil so spätnou prihrávkou na modrú čiaru.

42:16 Burdasov aktívne dorážal, no Hudáček bol na správnom mieste a zlikvidoval jeho prácu.

41:38 Šalunov išiel voľnejším krokom smerom dopredu. Zozadu ho šikovne odzbrojil vracajúci sa Miloš Roman.

41:08 Rusi to zahrali rýchlo a nakrátko v útočnom pásme. Provorov vyslal nepríjemný švih, ale prišla aj ideálna reakcia Hudáčka.

40:44 Nemáme za sebou ešte ani minútu tejto časti hry.

40:31 Bučko strieľal po úspešnom vhadzovaní, no trafil iba dvojicu Rusov.

40:26 Druhý technický priestupok, ktorý nám však pomôže dostať sa do pásma po zakázanom uvoľnení Ruska.

40:05 Hneď na začiatok tretej tretiny ofsajd nášho útočníka Cehlárika.

40:01 Začala sa tretia tretina.

Tretia tretina sa začne o 16:53.

Aj po druhej tretine máme zarobené na skvelý výsledok. Slovensko viedlo po peknej strele Miloša Kelemena, ktorý vsietil veľmi dôležitý a cenný gól. Rusko odpovedalo zásluhou Barabanova a od tej chvíle vo väčšej miere prevzalo iniciatívu.

40:00 Druhá tretina sa skončila.

Na záver druhej tretiny šarvátka! Marek Ďaloga si čosi vysvetľoval s Timkinom a následne prišli aj ďalší hráči na ľade!

39:00 Prebieha posledná minúta druhej tretiny.

38:41

38:41 Gernát zaváhal v prihrávke s Rosandičom a narobil komplikácie aj brankárovi Hudáčkovi, ale napokon Rusi nemali šancu.

37:03 Opäť vznikla situácia, kedy to horelo v bránkovisku Hudáčka. Puk niekoľkokrát nepríjemne poskakoval, no v poslednej chvíli sme ho upratali do bezpečia.

36:18 Prechod Slovákov do pásma bol mierne kostrbatý, ale ešte stihol Gernát pomerne solídne vyslať strelu. Samonov vyrážal.

35:15 Čelili sme šialenému tlaku Ruska, ktoré výrazne ožilo po góle Barabanova.

35:00

35:00 Slováci sa chceli oslobodiť a prerušiť hru, aby si konečne vydýchli po veľkom ruskom nápore. Marián Studenič na centimeter presne dostal hru do stredného pásma.

34:28 Zadorov sa oprel do puku, ale Hudáček sa k zásahu nedostal.

34:10 Po vyrovnávajúcom góle je Rusko oveľa nepríjemnejšie a naši to v plnej miere pociťujú.

33:36 Dronov s poriadnou strelou, ale minul cieľ. Puk zadunel na zadnom mantineli.

32:28 Adam Jánošík vypálil zaujímavý projektil, ktorý však nemal potrebné parametre.

32:11

32:11 Puk "pozdravil" našich hokejistov na striedačke. Pred ňou sa bude vhadzovať.

Rusko dalo gól!

Tolčinsky strieľal a od korčule ALEXANDRA BARABANOVA zakotvil puk v ľavom hornom rohu Hudáčkovej bránky. Presilovka Ruska teda využitá. Asistencie: Sergej Tolčinskij a Anton Slepyšev

Rusko poriadne zatlačilo! Hudáček výborne zasahoval!

30:20 V polovici vyrovnaného súboja Slovensko vyhráva nad Ruskom 1:0 po krásnej strele debutanta Miloša Kelemena. Teraz sa však musíme brániť, pretože Pavol Skalický zahral vysokou hokejkou.

Reklamná prestávka.

30:20 Vylúčenie v tíme Slovensko (Pavol Skalický – 2 min., nebezpečná hra vysokou hokejkou).

30:00

Slovensko dalo gól! Slovenský tlak pokračoval po predošlej príležitosti. Miloš Roman získal puk medzi kruhmi, servíroval ho MILOŠOVI KELEMENOVI, ktorý prudkou strelou rozvlnil sieť za bezmocným Samonovovom. Asistencia: Miloš Roman.

Obrovská šanca Slovenska! Miloš Kelemen srdnato vypracoval akciu, ale Samonov so šťastím!

Morozov takmer otvoril skóre! Hudáček vynikajúco zdvihol betón, ktorý ešte istil lapačkou a neinkasoval!

28:27 V slovenskom bránkovisku bolo husto, a to bolo dôležité. Gavrikov zakončoval, no opäť stroskotal na telách viacerých hráčov.

26:50 Kuzmenkova strela bola nepríjemná, ale aj nepresná.

26:31 Samonovovi vypadla strela Kňažka a pred ním ešte bol Kelemen, no na dorážku nemal šancu.

Reklamná prestávka.

25:48 Ruský obranca Ivan Provorov si viacnásobne vylepšoval pozíciu, aby mohol zamestnať Hudáčka priamou strelou. Slovenská defenzíva ale výborne vytvorila múr, cez ktorý puk neprešiel na bránu.

25:18 Slovensko striedalo. Na ľad prišla úderná formácia vedená Marekom Hrivíkom.

24:29 Nepresnosť rozohrávky v našom obrannom pásme vylepšil Matúš Sukeľ.

24:03 Studenič vykorčuľoval z modrej čiary za bránku, ale nepresadil sa proti robustnému Ožiganovovi.

Slováci urobili skvelý tlak na ruskú bránku! Krištof spoločne s Pospíšilom doviedli puk do súperovho obranného pásma! Samonov mal plné ruky práce, ale je naďalej stopercentný!

22:59 Pospíšil nabil puk Ďalogovi a nasledovala výborná rana, ktorá zahučala na betónoch ruského brankára.

22:34 Dobrá delovka Gernáta z pravého krídla. Samonov naťahoval lapačku, ale puk smeroval za bránku a ešte išiel do záverečného bekhendu Lantoši, no taktiež bezúspešne.

22:06 Timkin trafil jedného z hlavných rozhodcov, čo nám uľahčilo zisk puku.

21:47 Slovensko hrá s piatimi hráčmi.

21:22 Anton Burdasov vyskúšal pokus z pravej strany. Hudáček iba pohľadom sledoval let jeho strely.

20:54 Ruský súper sa vlastným pričinením poslal preč z útočného pásma po nepresnej prihrávke Šalunova.

20:17 Umne zahraté z našej strany. Jánošík nevyhadzoval zbytočne, ale posunul Liškovi, ktorý podržal puk a nazbieral zopár sekúnd v náš prospech.

20:01 Začala sa druhá tretina.

Druhá tretina sa začne o 16:02.

Tesne pred sirénou Rusi pálili, ale Hudáček nezasahoval. Prvá tretina je zatiaľ z hľadiska hry vyrovnaná a boli chvíle, kedy sme vedeli zatopiť súperovi. Úvod prostredného dejstva bude v znamení presilovky Ruska.

20:00 Prvá tretina sa skončila.

19:47 Vylúčenie v tíme Slovensko (Peter Cehlárik – 2 min., hákovanie).

19:00 Prebieha posledná minúta prvej tretiny.

18:43 Holešinský korčuľoval za pukom, ale v súboji ťahal za kratší koniec proti Zubovi.

18:06 Na obrannej modrej čiare veľmi dobre pracoval Skalický a vyhnal súpera.

16:53 Rysovala sa zaujímavá kombinácia Slovákov. Studenič si spracoval puk a z otočky našiel Gernáta. Jeho prihrávka už neprešla ďalej vďaka dobre ruskej defenzívnej práci.

16:08 Rusko sa dostalo do ofsajdu. Hra je prerušená a bude nasledovať buly v strednom pásme.

15:41 Štvorica Slovákov bola pred Hudáčkom a popred nich preletel puk, na ktorý našťastie Zborna nedosiahla.

14:52 Skalický dostal fantastický puk na čepeľ a nebezpečne pálil. Išlo to tesne nad hornú konštrukciu ruskej brány.

14:28 Rafikov upokojuje hru svojho mužstva a začne od brankára Samonova.

13:42 Bučko sa pustil odvážne smerom dopredu a na sebe mal zaveseného protihráča, no aspoň to dotiahol do stredného pásma.

13:03 Rusko hrá s piatimi hráčmi.

12:14 Róbert Lantoši získal puk a chcel prejsť čo najbližšie k Samonovi. Súper ho pozorne bránením vyhnal do stredu ľadovej plochy.

11:51 Cehlárik pretlačil puk od Gernáta, ktorý vzápätí v pásme minul. Napriek tomu sme sa udržali vpredu.

11:26 Úvodné sekundy z oslabenia vychádzajú Rusom. Zatiaľ sme sa ešte neocitli v útočnom pásme.

11:03

11:03 Vylúčenie v tíme Rusko (Vladislav Kameněv – 2 min., sekanie).

10:58 Studenič skvelo a zároveň drzo si vydobyl pozíciu na zakončenie. Natlačil sa medzi dvoch Rusov a skúsil strelu, pri ktorej bol faulovaný a zahráme si prvú početnú výhodu.

10:41 Zakázané uvoľnenie. Slovensko sa nasťahuje pred brankára Samonova.

Reklamná prestávka.

Krištof ponúknutú šancu nepretavil na otvárací gól! Samonov bol na ľade!

10:00 Polovicu úvodnej tretiny sme zakončili krátkym pobytom v pásme. Lantoši sa však k strele nedostal.

09:22

09:22 Július Hudáček výborne zatvoril pravú žŕdku. Z bekhendového pokusu sa ho snažil pokoriť Morozov.

08:54 Rusi išli okamžite do rýchlej kontry. Varovný signál našej obrane vyslal Galimov.

Roman mal dobrú príležitosť, ale Samonov vytasil betón! Ešte to skúšal aj debutant Kelemen, no on obtrel bočnú sieť!

08:05

08:05 Martin Bučko posielal na útočnú modrú čiaru nepresnú nahrávku, z ktorej je zakázané uvoľnenie a Rusi sa presťahujú pred nášho gólmana.

07:24 Najlepší slovenský útok preniesol hru na bránku Ruska. Samonov zasahoval a po jeho dotyku s pukom sa hra prerušila.

Puk sa nečakane objavil medzi ruskými kruhmi! Naťahovali sa za ním Cehlárik aj Hrivík, ale nevystrelili!

06:47 Slováci vybojovali pásmo. Vhadzovanie v pravom kruhu.

06:19

06:19 Skalický zašprintoval do pásma a našiel si k cestu k nahodenému puku od Matúša Sukeľa. Z väčšieho uhla ale nedokázal ohroziť Samonova.

Reklamná prestávka.

05:54 Hudáčkovi teraz pohrozil aktívny ruský kapitán Slepyšev. Išlo o nepríjemný puk, ku ktorému sa však jeho spoluhráči nedostali.

05:30 Slepyšev vystúpil proti zakončeniu Gachulinca. Nakoniec nášho obrancu vytlačil aj do stredného pásma.

04:41 Gernát pozorne sledoval hru na ľavej strane. Do skvelej palebnej pozície sa mu staval Lantoši, ale puk netrafil, pretože ho uchmatol Kameněv.

Ruský brankár Samonov bol v problémoch! Ďaloga rozbehol sľubnú akciu! Následne sa k puku dostali Pospíšil aj Holešinský, ale nepodarilo sa im skórovať!

03:56 Hudáček si výborne pokryl bližšiu tyčku. Do tejto zóny mu namieril puk Barabanov. Dôležitý moment pre našich hokejistov. Rusko však pomaličky začína naberať na obrátkach.

Dobrá šanca pre súpera! Karnauchov ale mieril vedľa z bezprostrednej blízkosti Hudáčka!

02:40 Výborný defenzívny zákrok mladého Kňažka. Poctivo sa vrátil do obrany a zablokoval ruského kapitána Slepyševa.

02:09 Gachulinec nepresne rozohrával spoza vlastnej bránky. Priestor sa tak naskytá Rusom.

01:38 Tretia slovenská formácia sa dostal do útočného pásma. Puk z hokejky Kňažka bol však poslaný na ochrannú sieť.

01:04 Druhá nebezpečná príležitosť Rusov. Tentoraz si Hudáček nesiahol na puk, ale bolo to tesné. Navyše pred ním operoval jeden z hráčov súpera, ktorý sa pokúšal o teč.

01:02

01:02 Náš brankár Július Hudáček s prvým zákrokom, keď vyrazil pokus Karnauchovova.

00:51 Zadorov získal potrebný čas na rozohrávku a dokonca si poradil s atakujúcim Holešinským.

00:20 Rusi zrazili prudkú strelu Rosandiča od modrej čiary. Slovákom sa ešte cez Cehlárika podarilo dostať puk k ruskej bránke.

00:01 Stretnutie sa práve začalo.

Úvodné zostavy:



Slovensko: J. Hudáček (Húska) – Gernát, Rosandić, Bučko, Ďaloga (C), Gachulinec, Ivan, Kňažko, Jánošík – Cehlárik, Hrivík (A), Lantoši – Holešinský, Krištof (A), Pospíšil – Studenič, Miloš Roman, Kelemen – Skalický, Sukeľ, Liška.



Rusko: Samonov (Bočarov) – Zadorov, Zub, Provorov, Gavrikov (A), Rafikov, Ožiganov, Dronov – Voronkov, Šalunov, Barabanov – Tolčinskij, P. Karnauchov, Slepyšev (C) – Burdasov (A), Ivan Morozov, Kuzmenko – Timkin, Kameněv, Švec-Rogovoj – E. Galimov.



Rozhodca: Ansons, Vikman – Nikulainen, Sormunen..

Vážení hokejoví fanúšikovia, Vítam vás pri sledovaní tretieho zápasu SR na MS 2021 v lotyšskej Rige.



Slovensko



Naši reprezentanti dokázali nadviazať na MS 2016 z Ruska, čo znamená, že prvé dva zápasy v skupine vyhrali. Najprv zdolali Bielorusko 5:2 a aj Veľkú Britániu 2:1, hoci v tomto dueli vyslali na súperovho brankára 43 striel. Do brány sa už dostal aj Július Hudáček, ktorý od druhej tretiny musel nahradiť Branislava Konráda. Rodáka z Nitry zradili slabiny a vyzerá to tak, že jeho ďalšie pokračovanie na šampionáte je otázne. Slovákov až teraz čaká ozajstná previerka. Momentálne sú v tabuľke na 2. mieste, teda za svojim pondelkovým súperom.



Rusko



Rusi odohrali skvelý súboj s Českom, ktorým otvárali 84. MS v piatok popoludní. Zbornu vykúpil 19 sekúnd pred skončením riadneho hracieho času Grigorenko, ktorý vsietil rozhodujúci presný zásah na 4:3. O deň neskôr mali za protivníka Britániu, ktorú vôbec nešetrili a odprevadili ju z ľadu vysokým výsledkom 7:1. Rusko je aktuálne lídrom A-skupiny a má rovnaký počet bodov ako Slovensko (6), no lepšie skóre 11:4.