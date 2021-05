Slováci prekvapili veľkého favorita, víťazstvo nad Ruskom spečatil kapitán

/zdroj: RTVS/

Martin Gernát, obranca SR, strelec víťazného gólu: "Chceli sme hrať náš hokej, rýchly hokej a dlho držať vyrovnaný stav. Postupne sme sa dostávali do tlaku, vytvorili sme si aj šance. Strelený gól nás nakopol. Po ňom sme si povedali, že sa s nimi dá hrať. Chceli sme hrať agresívne, tvrdo. Dohrávali sme súboje, po ktorých sme získavali puky. Aj vďaka tomu sme vyhrali.

Neriešili sme, koľko bodov budeme mať po troch zápasoch, chceli sme ísť od zápasu k zápasu. Sme však šťastní, že máme 9 bodov. Musíme si vážiť to, kde sme teraz, ale ešte nie je koniec. Ešte nás čakajú štyri zápasy v skupine a všeličo sa môže zvrtnúť. Musíme ísť naďalej od zápasu k zápasu."

Andrej Podkonický, asistent trénera SR: "Sme veľmi spokojní. Od začiatku zápasu sme predvádzali bojovný výkon. Vedeli sme, že Rusi výborne korčuľujú a sú silní v súbojoch jeden na jedného. Chceli sme sa im vyrovnať a to sa nám podarilo. Gratulujem tímu k skvelému výsledku.

Zdolať Rusov je pre nás veľká vec, určite nám to dodá sily do turnaja, ktorý bude ešte dlhý. Asi nikto nečakal, že vyhráme prvé tri zápasy, ale hráči si to zaslúžili za tvrdú prácu. Štyria debutanti, ktorí dnes odohrali prvý zápas na MS, podali veľmi dobrý výkon na to, že hrali prvý zápas na takomto turnaji. Máme mladý tím a hráči výkonmi na ľade ukazujú, že si nomináciu zaslúžili."

Miloš Kelemen, strelec prvého gólu SR: "Výborný pocit, jeden zo splnených snov, zvlášť proti Rusku. Som rád, že mi to padlo. So spoluhráčmi z útoku sa poznáme už dlhšie, všetci sme rýchli a vieme si to hodiť."