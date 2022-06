ONLINE: Wales - Ukrajina (finále baráže o postup na MS 2022)

V poslední době sehrály oba týmy pouze jedno vzájemné utkání. Na konci března 2016 si Ukrajina pozvala Wales k přípravnému zápasu a zvítězila brankou z prvního poločasu 1:0. Podíváme-li se dvacet let zpátky, tak v kvalifikaci na MS 2002 se oba týmy střetly v kvalifikační skupině a dvakrát zapsali remízu 1:1.

Ukrajina: Ukrajinci ve skupině D rozhodně nepodali špatný výsledek. Vždyť v osmi zápasech ani jednou neprohráli, stejně jako Francie. Jenže zatímco Galský kohout zapsal pět výher a tři remízy, Ukrajina se z vítězství radovala pouze dvakrát. I tak to ale stačilo na postup do barážového pavouku, ve kterém v semifinále Ukrajinci udolali Skotsko 3:1. V průběhu zápasu vedli ve Skotsku již 2:0 a byť domácí jedenáct minut před koncem snížili, v páté minutě nastavení Ukrajina pečetila výhru. Od Kataru 2022 jí tak dělí, stejně jako Wales, jediná výhra. Poslední zápasy Ukrajiny: Skotsko – Ukrajina 1:3 (1.6.2022) Rijeka – Ukrajina 1:1 (18.5.2022) Empoli – Ukrajina 1:3 (17.5.2022) Mönchengladbach – Ukrajina 1:2 (11.5.2022) Bosna a Hercegovina – Ukrajina 0:2 (16.11.2021)

