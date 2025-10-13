Slovenkám nevyšiel vstup do ME v stolnom tenise. Na úvod podľahli Ukrajinkám

Tatiana Kukuľková.
Tatiana Kukuľková. (Autor: TASR)
TASR|13. okt 2025 o 12:44
ShareTweet0

Jediný bod získala pre Slovensko Tatiana Kukuľková.

ZADAR. Slovenským reprezentantkám v stolnom tenise nevyšiel štart do majstrovstiev Európy družstiev v chorvátskom Zadare. Vo svojom úvodnom vystúpení podľahli Ukrajinkám 1:3 na zápasy.

Jediný bod získala pre Slovensko Tatiana Kukuľková. ktorá zdolala Tetianu Bilenkovú 3:1. Jej krajanky predtým prehrali dva zápasy pomerom 0:3 a vo štvrtom nestačila Barbora Váradyová na Margarytu Pesockú 1:3.

Ukrajina si víťazstvom zaručila prvé miesto v trojčlennej skupine, v nedeľu totiž zdolala Turecko hladko 3:0.

O druhé miesto v tabuľke a postup do osemfinále tak zabojujú zverenkyne Jaromíra Truksu práve proti Turecku. Zápas je na programe v utorok od 16.00 h.

Slovensko - Ukrajina 1:3

Ženy - H-skupina:

Barbora Váradyová - Veronika Matiuninová 0:3 (-9, -14, -11)

Ema Labošová - Margaryta Pesocká 0:3 (-4, -4, -3)

Tatiana Kukuľková - Tetiana Bilenková 3:1 (9, 10, -7, 8)

Barbora Váradyová - Margaryta Pesocká 1:3 (-6, 6, -8, -8)

Tabuľka:

1. Ukrajina 2 2 0 0 6:1 4

2. Slovensko 1 0 0 1 1:3 1

3. Turecko 1 0 0 1 0:3 1

Ostatné športy

    Tatiana Kukuľková.
    Tatiana Kukuľková.
    Slovenkám nevyšiel vstup do ME v stolnom tenise. Na úvod podľahli Ukrajinkám
    dnes 12:44
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Ďalšie športy»Ostatné športy»Slovenkám nevyšiel vstup do ME v stolnom tenise. Na úvod podľahli Ukrajinkám