ONLINE: Slovensko - Česko dnes, MS v hokejbale 2026 LIVE (skupina A)

Slovenskí hokejbalisti dnes hrajú proti Česku svoj tretí zápas v skupine A na MS v hokejbale 2026.
Hokejbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Slovensko - Česko dnes (MS v hokejbale 2026, skupina A, výsledok, utorok, NAŽIVO)
Majstrovstvá sveta mužov Skupina A 2025/2026
23.06.2026 o 18:15
4. kolo
Česko
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Slovensko
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:15. Prajem pekný večer pri sledovaní hokejbalového zápasu z MS v Ostrave. Dnes budeme sledovať zápas medzi Slovenskom a domácim Českom. Slovenskí hokejbalisti majú na turnaji odohrané tri zápasy. Na svojom konte majú dve výhry a jednu prehru. Podarilo sa im na úvod zdolať Švajčiarsko 3:1. Následne zdolali USA jasne 4:0. V treťom zápase však podľahli favorizovanej Kanade po vyrovnanom priebehu 2:5. Český výber zatiaľ potvrduje rolu veľkého favorita. Česi zdolali na úvod v náročnom zápase Fínsko 8:6. Následne zdolali silnú Kanadu 6:3 a v treťom zápase rozdrvili Švajčiarsko 12:3.
Tabuľka MS v hokejbale 2026
Poradie
Tím
Zápasy
V
VP
PP
P
Skóre
Body
1.
Česko
3
3
0
0
0
26:12
9
2.
Kanada
4
3
0
0
1
19:10
9
3.
Slovensko
3
2
0
0
1
9:6
6
4.
USA
3
1
0
0
2
9:9
3
5.
Švajčiarsko
3
1
0
0
2
10:16
3
6.
Fínsko
4
0
0
0
4
8:28
0