ONLINE: Slovensko - Česko dnes, MS v hokejbale 2026 LIVE (skupina A)

Slovensko - Česko: Online prenos zo skupinového zápasu MS v hokejbale 2026.
Slovensko - Česko: Online prenos zo skupinového zápasu MS v hokejbale 2026. (Autor: Sportnet)
Sportnet|23. jún 2026 o 15:15
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Sledujte spolu s nami ONLINE prenos zo zápasu MS v hokejbale 2026: Slovensko - Česko.

Slovenskí hokejbalisti dnes hrajú proti Česku svoj tretí zápas v skupine A na MS v hokejbale 2026.

Hokejbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: Slovensko - Česko dnes (MS v hokejbale 2026, skupina A, výsledok, utorok, NAŽIVO)

Majstrovstvá sveta mužov Skupina A 2025/2026
23.06.2026 o 18:15
4. kolo
Česko
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Slovensko
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:15. Prajem pekný večer pri sledovaní hokejbalového zápasu z MS v Ostrave. Dnes budeme sledovať zápas medzi Slovenskom a domácim Českom. Slovenskí hokejbalisti majú na turnaji odohrané tri zápasy. Na svojom konte majú dve výhry a jednu prehru. Podarilo sa im na úvod zdolať Švajčiarsko 3:1. Následne zdolali USA jasne 4:0. V treťom zápase však podľahli favorizovanej Kanade po vyrovnanom priebehu 2:5. Český výber zatiaľ potvrduje rolu veľkého favorita. Česi zdolali na úvod v náročnom zápase Fínsko 8:6. Následne zdolali silnú Kanadu 6:3 a v treťom zápase rozdrvili Švajčiarsko 12:3.

Tabuľka MS v hokejbale 2026

Poradie

Tím

Zápasy

V

VP

PP

P

Skóre

Body

1.

Česko

3

3

0

0

0

26:12

9

2.

Kanada

4

3

0

0

1

19:10

9

3.

Slovensko

3

2

0

0

1

9:6

6

4.

USA

3

1

0

0

2

9:9

3

5.

Švajčiarsko

3

1

0

0

2

10:16

3

6.

Fínsko

4

0

0

0

4

8:28

0

Hokejbal

    Slovensko - Česko: Online prenos zo skupinového zápasu MS v hokejbale 2026.online
    Slovensko - Česko: Online prenos zo skupinového zápasu MS v hokejbale 2026.online
    ONLINE: Slovensko - Česko dnes, MS v hokejbale 2026 LIVE (skupina A)
    dnes 15:15
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