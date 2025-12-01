Satoranský prekonal kvalifikačný rekord, podieľal sa na polovici bodov. Česko ostáva stopercentné

Českí basketbalisti zvíťazili v Tallinne nad domácim Estónskom 97:92 a uspeli aj v druhom stretnutí v kvalifikácii o postup na majstrovstvá sveta.
Nadviazali na piatkové víťazstvo z Prahy nad Švédskom 97:80 a vládnu skupinu H. Tomáš Satoranský nastrieľal 18 bodov a s 16 asistenciami prekonal kvalifikačný rekord, ktorý vytvoril v piatok v Prahe Švéd Ludde Hakanson (15). Líder českého tímu sa teda podieľal minimálne na 50 bodoch.
Za Estóncov, ktorí na úvod zvíťazili v Slovinsku 94:93 po predĺžení, dal 26 bodov Kaspar Treier. Ďalšie duely čakajú zverencov trénera Luboša Bartoňa na prelome februára a marca so Slovinskom v hale súpera aj doma.
VIDEO: Zostrih zápasu Estónsko - Česko
Priebeh zápasu
I. polčas:
Česi v úvode získali náskok 10:4, na ktorom sa podieľali zhodne piatimi bodmi James Kárník a Martin Peterka. Domáci dvoma košmi síce znížili, ale po koši Tomáša Kyzlinka, zarážke Satoranského a trojke Ondreja Sehnala viedol Bartoňov výber 17: 8.
Estónci ale stratu stiahli a po tretej trojke v stretnutí, ktorú dal v 9. min Treier, sa prvýkrát dostali do vedenia (23:22). Ďalšie dva koše spoza oblúka pridali domáci do konca prvej štvrtiny a mali náskok 29:27.
Na začiatku druhej štvrtiny dvakrát srovnal stav Satoranský a Jan Zídek trefou z perimetra otočil na 34:31. Aj ďalšia pasáž patrila českému tímu a po šestkách Richarda Bálinta a Sehnalovej trojke viedol už o osem bodov.
Estónci sa dvakrát po trefách Artura Konontšuka z diaľky priblížili na bod. Satoranský so Zídkom ale zariadili do polčasu vedenie 58:53.
II. polčas:
Estóncom sa naďalej podarila streľba z diaľky, ale na trefu Henriho Drella odpovedali dvoma trojkami za sebou Kyzlink s Bálintom, čo znamenalo vedenie o osem bodov. Vďaka trom košom za sebou Česi unikli do náskoku 73: 64.
Domáci tím hnaný vypredanou Unibet Arenou opäť sťahoval manko, ale za stavu 75:72 zareagoval trojkou Satoranský a dve úspešné šestky pridal Vojtěch Hruban. Z trestných hodov zakončil tretiu štvrtinu aj Konontšuk a skorigoval na 74: 80.
Záverečnú desaťminútovku začal trojkou Hruban. Vzápätí dal tri trestné hody Joonas Riismaa, kôš a dve šestky pridal Treier a úspešný prienik Janariho Jöesaara s faulom a premeneným trestným hodom znamenal šnúru 10:0 a obrat. Domáci postupne navýšili vedenie až na 92: 87 ale záver patril Čechom.
Necelé tri minúty pred koncom začal obrat trojkou Zohnal, skóre otočili Satoranský s Hrubanom a 79 sekúnd pred koncom uzavrel účet košom s premenenou šestkou Martin Svoboda.