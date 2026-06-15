Fungujú len tri roky, no už smerujú na európske palubovky. Je to odmena, vraví tréner

Hlavný tréner Blue Wings Nitra Martin Blaho reaguje počas oddychového času.
Hlavný tréner Blue Wings Nitra Martin Blaho reaguje počas oddychového času. (Autor: TASR)
TASR|15. jún 2026 o 13:32
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Nitrania sa od svojho príchodu do SBL-ky zaradili medzi kluby s medailovými ambíciami.

Basketbalisti Nitra Blue Wings sa vo svojej tretej sezóne od vzniku klubu predstavia v Európskom pohári FIBA (EP FIBA).

Bronzový tím z predchádzajúcich dvoch ročníkov Tipos Slovenskej basketbalovej ligy (SBL) využil s ohľadom na konečné umiestnenie možnosť prihlásiť sa do tejto súťaže.

Nitrania sa od svojho príchodu do SBL-ky zaradili medzi kluby s medailovými ambíciami, čo potvrdili dvoma bronzmi (2025, 2026) a účasťou v Česko-slovenskom pohári. Teraz by sa mal vrátiť do mesta pod Zoborom po 15 rokoch európsky basketbal.

Nová výzva

„Krok vnímam pozitívne a progresívne. Je to pre klub odmena za náš doterajší prístup k basketbalu a výsledky, ktoré sme vďaka nemu dosiahli. Je to ďalší medzikrok.

Sme totiž súťaživá organizácia s víťaznou mentalitou, ktorá sa chce neustále zlepšovať a dostávať zo seba to najlepšie.

Európsky pohár je pre nás všetkých nová výzva a určite nám prinesie veľa dôležitých skúseností, znalostí a zážitkov do ďalšieho rozvoja našej značky,“ povedal pre TASR generálny manažér a zároveň hlavný tréner Nitry Martin Blaho.

Pod značkou BK Bemaco SPU Nitra sa v sezóne 2011/2012 zúčastnil klub Eurochallenge poháru, predchodcu súčasného EP FIBA.

V konkurencii nemeckého Oldenburgu, švédskeho Norrköpingu a španielskej Fuenlabrady uhral bilanciu jedného víťazstva a piatich prehier.

„Modré krídla“ zároveň potvrdili pokračovanie trénerského tandemu Martin Blaho a Metodija Bešliovski.

Z hráčskeho kádra pokračujú reprezentanti Slovenska Michael Fusek a Lukáš Bolek, okrem nich aj ďalší Slováci - Adam Galko, Ľubomír Urban a Alex Halenár.

„Ide o veľmi dôležité veci. Záležalo nám na tom, aby sme stabilizovali realizačný tím a slovenské hráčske jadro, ktoré chce na sebe poctivo pracovať a dosahovať pozitívne výsledky pre klub.

Obe skupiny spolu veľmi dobré vychádzajú a verím, že v kombinácii so správne vybranými zahraničnými charaktermi sa opäť budeme prezentovať efektívnym basketbalom,“ doplnil Blaho na margo ďalších noviniek.

Až štyri slovenské tímy

V medzinárodných súťažiach by sa v sezóne 2026/2027 mali predstaviť až štyria zástupcovia Tipos SBL.

Patrioti Levice sa plánujú opäť vydať cestou Ligy majstrov, respektíve EP FIBA. Záujem o druhú menovanú súťaž má aj aktuálny víťaz Slovenského pohára BC Prievidza a BC Slovan Bratislava rokuje o prípadnej účasti do Jadranskej ligy (ABA liga).

EP FIBA sa v nasledujúcom súťažnom ročníku uskutoční v pozmenenom formáte. Počet účastníkov sa zvýši zo 40 na 48, hrať sa bude v prvej fáze v šesťčlenných skupinách systémom doma-vonku.

Z ôsmich skupín postúpia vždy dvaja najlepší do druhej fázy, ktorá pozostáva zo štvorčlenných skupín a tiež sa bude hrať systémom doma-vonku.

Basketbal

Basketbal

    Hlavný tréner Blue Wings Nitra Martin Blaho reaguje počas oddychového času.
    Hlavný tréner Blue Wings Nitra Martin Blaho reaguje počas oddychového času.
    Fungujú len tri roky, no už smerujú na európske palubovky. Je to odmena, vraví tréner
    dnes 13:32
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