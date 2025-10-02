Smolné finále pre Paňkovú. Šance na medailu z MS je vzala jedna chyba

MS vo vodnom slalome 2025
finále C1 - ženy:
1.
Klaudia Zwolinská
Poľsko
108,49 s (0)
2.
Alsu Minazovová
Rusko
+ 4,39 s (2)
3.
Ana Satilová
Brazília
+ 4,49 (2)
4.
Evy Leibfarthová
USA
+ 4,60 (0)
5.
Martina Satková
ČR
+ 5,45 (2)
6.
Zuzana Paňková
Slovensko
+ 5,60 (2)
PENRITH. Slovenská reprezentantka vo vodnom slalome Zuzana Paňková obsadila vo finále disciplíny C1 na majstrovstvách sveta v austrálskom Penrithe šieste miesto. Víťazkou sa stala Poľka Klaudia Zwolinská.
Jediná slovenská zástupkyňa v 12-člennom finále si musela chvíľu počkať na svoju jazdu. Mierny ťuk na piatej bránke sa napokon ukázal ako rozhodujúci z pohľadu medailových ambícií.
Paňková bola na tom rýchlostne dobre, čo sa ukázalo na prvom medzičase a priebežnom prvom mieste.
V druhej polovici trate zvládla náročnejšie bránky, ale miernu stratu sa nepodarilo eliminovať a od pódiového umiestnenia ju napokon delila jedna sekunda a 11 stotín. Čas 114,09 znamenal konečné šieste miesto.
Emanuela Luknárová neprešla semifinálovým sitom, keď obsadila nepostupové 23. miesto s časom 127,39 sekundy.