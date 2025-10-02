Smolné finále pre Paňkovú. Šance na medailu z MS je vzala jedna chyba

Zuzana Paňková
Zuzana Paňková (Autor: TASR)
TASR|2. okt 2025 o 07:54
ShareTweet0

Zlatú medailu získala Poľka.

MS vo vodnom slalome 2025

finále C1 - ženy:

1.

Klaudia Zwolinská

Poľsko

108,49 s (0)

2.

Alsu Minazovová

Rusko

+ 4,39 s (2)

3.

Ana Satilová 

Brazília

+ 4,49 (2)

4.

Evy Leibfarthová

USA

+ 4,60 (0)

5.

Martina Satková

ČR

+ 5,45 (2)

6.

Zuzana Paňková

Slovensko

+ 5,60 (2)

PENRITH. Slovenská reprezentantka vo vodnom slalome Zuzana Paňková obsadila vo finále disciplíny C1 na majstrovstvách sveta v austrálskom Penrithe šieste miesto. Víťazkou sa stala Poľka Klaudia Zwolinská.

Jediná slovenská zástupkyňa v 12-člennom finále si musela chvíľu počkať na svoju jazdu. Mierny ťuk na piatej bránke sa napokon ukázal ako rozhodujúci z pohľadu medailových ambícií.

Paňková bola na tom rýchlostne dobre, čo sa ukázalo na prvom medzičase a priebežnom prvom mieste.

V druhej polovici trate zvládla náročnejšie bránky, ale miernu stratu sa nepodarilo eliminovať a od pódiového umiestnenia ju napokon delila jedna sekunda a 11 stotín. Čas 114,09 znamenal konečné šieste miesto.

Emanuela Luknárová neprešla semifinálovým sitom, keď obsadila nepostupové 23. miesto s časom 127,39 sekundy.

Vodné športy

    Zuzana Paňková
    Zuzana Paňková
    Smolné finále pre Paňkovú. Šance na medailu z MS je vzala jedna chyba
    dnes 07:54
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Ďalšie športy»Vodné športy»Smolné finále pre Paňkovú. Šance na medailu z MS je vzala jedna chyba