Lotyši úžasne finišovali, favorit sa strachoval do poslednej sekundy

MANILA. Basketbalisti Nemecka postúpili druhýkrát v histórii do semifinále MS.

Vo štvrťfinále prebiehajúceho šampionátu vyhrali vo filipínskej Manile nad Lotyšskom 81:79. V boji o finále sa stretnú s topfavoritom turnaja USA.

Lotyši v úvode zaskočili favorita a dostali sa do desaťbodového vedenia (13:3). Náskok súpera dokázali nemeckí reprezentanti ešte do štartu druhej štvrtiny skresať na tri body a do kabín napokon odchádzali za stavu 36:34.