Slovenská kanoistka sa prebojovala do finále. Na ME zajazdila najrýchlejší čas

Teo Peter Lukač obsadil zhodne 3. miesto v K1 juniorov na tratiach 1000 m i 500 m a v oboch disciplínach postúpil do finále.

BRATISLAVA Slovenská kanoistka Bianka Sidová triumfovala v piatkovom semifinále na MEJ a do 23 rokov v disciplíne K1 žien do 23 rokov na trati 500 m.

Matej Danas prišiel v K1 do 23 rokov na trati 1000 m do cieľa na 5. mieste a čaká ho B-finále rovnako ako Ľudovíta Tótha, ktorý skončil siedmy v K1 do 23 rokov na 500 m.