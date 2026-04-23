Česi sú naďalej stopercentní v príprave pred MS. Uspelo aj Švajčiarsko a Lotyšsko

Českí hráči oslavujú gól. (Autor: Český hokej)
TASR, ČTK|23. apr 2026 o 22:28
Nadviazalo na dve víťazstvá nad Nemeckom.

Lotyšskí hokejisti zdolali vo štvrtkovom prípravnom stretnutí pred MS 2026 Dánov 2:1 po samostatných nájazdoch.

Rozhodujúci pokus premenil vo fínskom Lahti Gustavs Ozolinš. Lotyši sa najbližšie predstavia v príprave proti Slovensku na začiatku mája a na šampionáte vo Švajčiarsku budú súčasťou A-skupiny. Dánsko si v „béčku“ vo Fribourgu zmeria sily aj so Slovákmi.

Česko nadviazalo na dve víťazstvá nad Nemeckom spred týždňa a vo Viedni zdolalo domáce Rakúsko 5:1.

Švajčiari si doma v Biele poradili s Maďarskom 6:1, obe krajiny sa stretnú aj na MS v rámci A-skupiny.

Príprava na MS v hokeji 2026

Rakúsko - Česko 1:5 (0:2, 1:1, 0:2)

Góly: 32. Kolarik - 5. Špaček, 8. Kubalík, 31. Tomášek, 32. Král, 56. Voženílek

Švajčiarsko - Maďarsko 6:1 (3:1, 2:0, 1:0)

Góly: 1. Herzog, 5. Bächler, 9. Jäger, 29. Senteler, 39. Le Coultre, 49. Loefell - 15. Sofron 

Lotyšsko - Dánsko 2:1 pp a sn (0:0, 1:1, 0:0 - 0:0, 1:0)

Góly: 33. Hodass, rozh. nájazd Ozolinš - 30. True

Majstrovstvá sveta v hokeji 2026

Reprezentácie

    Radosť hráčov Slovenska po skončení zápasu základnej A-skupiny medzi Slovenskom a Nórskom.
