Slováci sú jeden krok od postupu na MS. Prijateľného súpera trénuje legenda

Slovenských hádzanárov delí jeden dvojzápas od historicky tretej účasti na majstrovstvách sveta v ére samostatnosti. V ceste im stojí reprezentácia Severného Macedónska vedená trénerom a legendou svetovej hádzanej Kirilom Lazarovom.
Prvý duel finále baráže odohrajú Slováci vo štvrtok 14. mája v prešovskej Tatran Handball Aréne, odveta sa uskutoční v Skopje v nedeľu 17. mája. Náročnosť, ale aj prijateľnosť súpera si uvedomujú španielsky tréner slovenského tímu Fernando Gurich aj viacerí reprezentanti.
Do finále baráže sa Slovensko dostalo po dramatickom dvojzápase proti Ukrajine. Tím si priviezol do Považskej Bystrice trojgólový náskok z prvého stretnutia a tak im na postup ďalej stačila aj prehra 31:32 v odvete.
Súperom Slovákov bude teraz Severné Macedónsko, ktoré je v uplynulých rokoch stálicou na MS, no jeho najlepším výsledkom zostáva deviata pozícia z turnaja v Katare v roku 2015.
„Myslím si, že z tých súperov, ktorých sme mohli dostať, je to prijateľný súper, ale určite majú svoju kvalitu. Pravidelne sa zúčastňujú na týchto podujatiach, teraz na uplynulých majstrovstvách remizovali s Portugalcami. Pripravíme sa a skúsime podať čo najlepší výkon,“ vyjadril sa k súperovi Jakub Kravčák, ktorý je jeden z piatich hráčov Tatrana Prešov v nominácii.
„Poznáme sa s chlapcami, ale aj ostatní spoluhráči majú svoju kvalitu. Keď to zladíme, môže to byť dobré,“ tvrdí 23-ročná spojka.
Slovensko sa doteraz predstavilo na svetových šampionátoch v rokoch 2009 a 2011. „Reprezentácia je vždy super a my sme dva zápasy od postupu. Boli sme blízko s Belgičanmi alebo aj s Poľskom, ale nevyšlo to. Teraz by to mohlo vyjsť, pre veľa chalanov by to boli prvé majstrovstvá sveta,“ povedal o možnosti postúpiť na šampionát po 16 rokoch Tomáš Smetánka.
Na turnaji v roku 2009, na ktorom Slováci obsadili desiate miesto, bol najlepším strelcom celého turnaja práve reprezentačný tréner ich barážového súpera Kiril Lazarov. V roku 2011 z toho bola 17. priečka.
„Budem veľmi hrdý, ak to dosiahneme, ale hlavne kvôli chlapcom, pretože si to zaslúžia. Mali sme šancu pred dvoma rokmi proti Poľsku, kde sme tam vyhrali, ale nezvládli sme to v domácom dueli. Dúfam, že táto skúsenosť nám teraz v tomto stretnutí pomôže,“ verí kormidelník Slovenska.
Barážový dvojzápas začnú Slováci doma v Tatran Handball Aréne. „Verím tomu, že príde povzbudiť čo najviac ľudí a že v Prešove uhráme čo najlepší výsledok,“ zdôraznil Marko Jurkovič.
Jeho slová potvrdil aj Kravčák, pre ktorého bude prešovská palubovka dobre známa. „Bude to dôležitý zápas. Hráme doma, musíme si vytvoriť čo najlepšiu pôdu a skúsiť uspieť aj vonku. Nie som v reprezentácii nejako dlho a hneď môžem hrať duel doma. Je to pocta a česť,“ povedal odchovanec Tatrana.
V nominácii trénera Guricha už chýba dlhoročný kapitán Ľubomír Ďuriš, ktorý sa v semifinále baráže s Ukrajinou rozlúčil s národným dresom. Pásku po ňom preberie skúsený brankár Marián Žernovič.
„Bude to ťažké, lebo Ľubo bol vzorový kapitán na ihrisku aj mimo neho. Veľa som sa od neho učil, bol som s ním na izbe, tak dúfam, že som niečo pochytil a budem to vedieť chalanom odovzdať,“ povedal Žernovič, dlhoročná opora reprezentácie. Späť v tíme je však Jurkovič, legionár zo španielskej Torrelavegy a spoluhráč Jakuba Prokopa.
Dvadsaťjedenročná spojka sa zotavila po zranení ľavej nohy. „Mal som zlomenú bočnú kosť na malíčku, ale už som v podstate odohral s tímom niekoľko zápasov a som naspäť zabehnutý. S Jakubom sa poznáme dobre, hráme spolu celkom často, takže verím, že aj v reprezentácii nám to pôjde,“ konštatoval Jurkovič.
Do nominácie sa vrátili aj pivot poľského KPR Legionowo Sergej Petryčenko a krídelník Dávid Mišových z nemeckého druholigového tímu Dessau-Rosslauer HV.
„Sú to hráči, ktorých môžeme nominovať. Som s nimi spokojný, pretože sú motivovaní prísť. S prípravou začíname dnes, pretože včera nám chýbalo veľa hráčov kvôli domácim ligovým zápasom,“ vyjadril sa v pondelok ku stavu v kádri kouč Gurich. Pre zranenia mu chýba v tíme niekoľko hráčov, no brankár Žernovič verí, že súčasný tím ukáže svoju silu.
„Sú tam absencie, ale musíme pracovať s tým, čo máme. Verím, že chlapci prišli dobre naladení z klubov a ukážeme maximum,“ doplnil trénera nový kapitán.
Opora finalistu Niké Handball Extraligy z Bojníc Smetánka si napriek absenciám na Macedóncov verí.
„Budú favoritom, sú nasadení a hrali aj na majstrovstvách Európy. Máme však tiež svoju kvalitu, môžeme ich prekvapiť. Niektorí hráči nám chýbajú, ale je to šport a začína sa od 0:0. Musíme ich ubehať ako Ukrajinu, dobre brániť a brankár musí niečo zachytať,“ uviedla 23-ročná spojka.
Kvalitný výkon defenzívy bude základom aj podľa Jurkoviča. „Dôležitá bude ako vždy dobrá obrana. Z toho budeme musieť vychádzať, dávať čo najviac ľahkých gólov a hrať rýchlo,“ vyhlásil hráč Torrelavegy.
Majstrovstvá sveta sa uskutočnia v januári 2027 v šiestich nemeckých mestách a predstaví sa na nich 32 krajín. Na postup na šampionát však bude musieť výber trénera Guricha zvládnuť nielen domáce stretnutie, ale aj odvetu v Skopje.
„Vonku to bude veľmi náročné. Viem si predstaviť, aké je to hrať v Macedónsku, ale teraz sa sústredíme na štvrtok,“ uviedol Smetánka. Dobrý výsledok si na Balkán chce brať aj Žernovič.
„Nemáme čo stratiť, musíme tam nechať srdce. Vieme, aká je tam atmosféra, bude to o to ťažšie. Ak chceme pomýšľať na postup, musíme z domáceho duelu odniesť dobrý výsledok,“ zdôraznil najlepší hádzanár Slovenska za rok 2019.
Nominácia hádzanárov SR na barážový dvojzápas proti Sev. Macedónsku
Brankári: Marián Žernovič (Budai Farkasok/Maď.), Michal Martin Konečný (SC Ferlach/Nem.), Matúš Mitošinka (Tatran Prešov)
Pivoti: Šimon Macháč (MŠK Považská Bystrica), Sergej Petryčenko (Zepter KPR Legionowo/Poľ.), Marek Páleš (HK Bojnice), Matúš Moravčík (HC Dukla Praha/ČR)
Krídelníci: Erik Fenár, Marco Antl (obaja Tatran Prešov), Juraj Briatka (HK Agro Topoľčany), Dávid Mišových (Dessau-Roßlauer HV 2006/Nem.)
Spojky: Jakub Prokop, Marko Jurkovič (obaja BM Torrelavega/Šp.), Martin Potisk (Meškov Brest/Biel.), Tomáš Smetánka (HK Bojnice), Marek Štefina (MŠK Považská Bystrica), Jakub Kravčák, Lukáš Urban (obaja Tatran Prešov), Jakub Féder (Stralsunder HV/Nem.), Tomáš Obulaný (Sporta Hlohovec)