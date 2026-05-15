Slováci pred odvetou neskladajú zbrane. Všetko je hrateľné, hovorí Prekop

Ak chcú slovenskí hádzanári postúpiť na Majstrovstvá sveta 2027 do Nemecka, musia v odvete finále baráže zmazať sedemgólový náskok Severného Macedónska.
Zverenci Fernanda Guricha síce v Prešove zachytili úvod zápasu s favoritom, no hostia ukázali svoju kvalitu a duel zvládli výsledkom 31:24.
Viacerí slovenskí reprezentanti si uvedomujú náročnosť úlohy, ktorá je pred nimi, no uterák do ringu nehádžu.
Slováci držali v úvodných minútach na palubovke Tatran Handball Arény krok s pravidelným účastníkom svetových šampionátov, po štvrťhodine dokonca viedli, keď na 8:7 upravil Erik Fenár.
„V šatni sme si povedali, že do toho musíme skočiť. Oni hrali svoj štandard, nepúšťali loptu zadarmo,“ komentoval úvod prvého finále baráže o postup na MS pivot Šimon Macháč. Nasledovali však technické chyby Tomáša Smetánku a Jakuba Kravčáka, ktoré otočili stretnutie.
„Prvých 15 minút sme sa sústredili na obranu a kontrolovali sme ich, no potom sme stratili koncentráciu. V útoku bolo veľa unáhleností a nedržali sme sa herného plánu,“ povedal k duelu kormidelník Gurich.
Kľúčové sa ukázali byť záverečné tri minúty prvého polčasu, počas ktorých Slovensko neskórovalo ani raz. Naopak, Severní Macedónci zabudli na tri nastrelené konštrukcie bránky a zvýšili vedenie. Do šatní odchádzali s päťgólovým vedením za stavu 18:13.
„Dovolím si tvrdiť, že záverečných desať minút prvého polčasu bolo zlomových. Držali sme sa o jeden, dva góly, obrana aj útok fungovali. Potom prišli dve technické chyby, prihrávky do autu, oni dali ľahké góly a utrhli sa nám,“ zhodnotil záver prvého dejstva Jakub Prokop.
Práve 27-ročná spojka bola pri jednom z úvodných presných zásahov Slovenska v druhej časti, no hostia opäť zvýšili vedenie najmä vďaka desaťgólovému Filipovi Kuzmanovskému.
„Mali dobrú spoluprácu s pivotom a majú nebezpečného strelca Kuzmanovského, ktorého sme museli zdvojovať. Tým na seba viazal hráčov a dohrávali to do krídel,“ uviedol Juraj Briatka, ktorého slová potvrdil aj brankár Marián Žernovič.
„Hrali trpezlivo, dohrali to do pivotov do čistých príležitostí a vychádzalo im to. My sme tú spoluprácu v obrane nevedeli ubrániť,“ priznal nový kapitán slovenskej reprezentácie.
Tridsaťštyriročný Žernovič prebral kapitánsku pásku po skončení kariéry Ľubomíra Ďuriša po semifinále baráže proti Ukrajine. Na novú rolu si však hráč maďarského Budai Farkasok ešte zvyká.
„Ide o to povedať chalanom pár slov. Nie som veľký rečník a z brány im takticky veľmi nepomôžem. Pár motivačných slov tam bolo, ale treba to preniesť na ihrisko,“ konštatoval autor jedného gólu, ktorý so svojím výkonom nebol spokojný.
„Boli tam lopty, ktoré sa dali chytiť. Nemali sme to ľahké ani ja, ani Michal Konečný, proste nám to v obrane nešlo. Spolupráca s pivotom bola pre nich príliš jednoduchá,“ dodal Žernovič.
V 50. minúte ešte Slováci stiahli stratu na štyri góly, no hostia vzápätí odskočili a náskok siedmich presných zásahov si udržali až do záveru.
„Na konci sme trochu zabrali, oni niečo prestrelili a striedali, a tak sa dala hrať dôstojnejšia partia. Potrebovali sme extra výkon a ten sme nepodali,“ apeloval 34-ročný kapitán.
Odveta v Skopje je na programe v nedeľu 17. mája, no na historický tretí postup na MS budú musieť Slováci otočiť nepriaznivo vyvíjajúci sa dvojzápas.
„Všetko je hrateľné, ale museli by sme podať životný výkon a oni by museli hrať veľmi zle. Ale všetko sa dá, ideme to do Macedónska skúsiť,“ nevzdával sa Prokop.
Aj najlepší strelci Slovenska zo zápasu v Prešove Macháč a Briatka pocestujú na Balkán s cieľom potrápiť favorita. „Do odvety ideme vyhrať a pobiť sa o výsledok,“ povedal Macháč, ktorého doplnil Briatka.
„Videl som už hocijaké stretnutia, napríklad Veszprém v Lige majstrov vyhrával o deväť gólov osem minút pred koncom a nakoniec prehral. Musíme tam ísť. Tréneri určite pripravia taktiku,“ zdôraznil 30-ročný krídelník.
Nádej nestráca ani španielsky tréner Gurich, pre ktorého môže byť odveta v Severnom Macedónsku derniérou na lavičke slovenskej reprezentácie.
„Môže to tak byť, ale to nie je podstatné. Dôležité je, aby hráči a tím hrali lepšie,“ konštatoval 44-ročný kouč.