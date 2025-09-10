Teoreticky im stačí získať už iba jeden bod. Exotická krajina je blízko senzačného postupu na MS

Radosť reprezentantov Kapverdských ostrovov.
Radosť reprezentantov Kapverdských ostrovov. (Autor: REUTERS)
SITA|10. sep 2025 o 13:59
ShareTweet0

Favorizovaný Egypt si ešte na potvrdenie postupu na šampionát bude musieť počkať.

BRATISLAVA. Futbalisti Kapverdských ostrovov sa výrazne priblížili k premiérovej účasti na majstrovstvách sveta 2026. V utorkovom stretnutí africkej kvalifikácie zaskočili favorizovaný Kamerun a zvíťazili 1:0.

Vďaka tomuto výsledku si ostrovný štát s počtom obyvateľom približne pol milióna vybudoval päťbodový náskok na čele D-skupiny, pričom do konca kvalifikácie zostávajú len dve kolá.

O triumfe rozhodol v 54. minúte Rocha Livramento, ktorý je na klubovej úrovní v Hellase Verona spoluhráčom slovenského stredopoliara Tomáša Suslova.

Jadro kapverdskej reprezentácie tvoria hráči pôsobiaci v Portugalsku a iných európskych ligách.

Za najväčšie hviezdy národného tímu sú považovaní Ryan Mendes v tureckého Kocaelisporu, bývalý hráč Manchestru United Bebé či Nuno da Costa z Basaksehiru. Koučom reprezentácie je od roku 2020 domáci Bubista.

VIDEO: Gól Livramenta

Africký trpaslík môže o svojom postupe na svetový šampionát rozhodnúť 8. októbra na ihrisku Líbye, prípadne o tri dni neskôr v domácom zápase proti outsiderovi skupiny Eswatini.

Po piatkovom postupe Maroka a pondelkovom spečatení účasti Tuniska zostáva v africkej časti kvalifikácie rozdeliť ešte šesť priamych miesteniek na MS 2026 v USA, Kanade a Mexiku.

Tie si zabezpečia víťazi ôsmich skupín. Tímy, ktoré skončia na druhých miestach, sa ešte môžu pobiť o šancu v miniturnaji, z ktorého vzíde jeden účastník interkontinentálneho play-off.

Postup si mohli už v utorok definitívne zabezpečiť aj reprezentácie Egypta a Juhoafrickej republiky.

Egypt však len remizoval 0:0 s Burkinou Faso a JAR si podelila body s Nigériou po výsledku 1:1.

„Faraóni“ majú v čele svojej skupiny päťbodový náskok, Juhoafričania dokonca šesťbodový. Rozhodujúce zápasy africkej kvalifikácie sú na programe v októbri.

Kvalifikácia MS 2026 - skupina D

Reprezentácie

Hokejisti Kanady oslavujú strelený gól.
Hokejisti Kanady oslavujú strelený gól.
Na Svetový pohár pozvú osem krajín. Bude medzi nimi aj Slovensko?
dnes 14:19
Nachádzate sa tu:
Domov»Futbal»Reprezentácie»Teoreticky im stačí získať už iba jeden bod. Exotická krajina je blízko senzačného postupu na MS