Slovenskí parahokejisti začali šampionát s vysokou prehrou, nestačili na obhajcov titulu

Ivan Hricko, tréner SR: "My sme si prišli tento zápas užiť. Všetci dobre vieme, kde sa nachádza USA, že je to svetová špička. Pre nás to bol duel ´za odmenu´ a chalani statočne bojovali celý zápas. Myslím si, že sme urobili maximum. Chalanom som prízvukoval, aby nemali obavy, ale brali to ako zadosťučinenie za prácu, ktorú predviedli počas dvoch sezón."

Marián Ligda, kapitán SR: "Určite sme si užili aj napriek veľkému počtu inkasovaných gólov. Bol to otvárací zápas s najsilnejším súperom, aký na turnaji je. Vedeli sme do čoho ideme, hovoril som pred zápasom, že to bude kolotoč, čo sa aj potvrdilo. V oklieštenej zostave, ktorú máme, sa s takým súperom nedá hrať. Nastúpili sme vlastne s tým, že ideme ubrániť slušný výsledok. Chvíľu sa to darilo, následne sme urobili niekoľko chýb a je tam ´desiatka´."