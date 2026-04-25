Súper Slovenska na MS nestačil na hokejistov Poľska. Maďari prehrali s Japonskom

Slovinskí hokejisti oslavujú gól. (Autor: TASR/TT News Agency via AP)
TASR|25. apr 2026 o 21:40
Príprava pred svetovým šampionátom je v plnom prúde.

Hokejisti Slovinska prehrali v prípravnom zápase pred majstrovstvami sveta s Poľskom 2:5 a nenadviazali tak na piatkovú výhru nad rovnakým súperom (3:2).

Slovinsko bude tretím slovenským súperom na šampionáte v B-skupine vo Fribourgu.

V ďalšom dueli zvíťazilo Japonsko nad účastníkom A-skupiny MS Maďarskom 4:2.

Prípravné zápasy pred MS:

Poľsko - Slovinsko 5:2 (3:1, 1:1, 1:0)

Góly: 6. Lewandowski, 7. Walega, 18. Gorny, 32. Krezolek, 41. Kielbicki - 13. Sodja, 23. Langus

Maďarsko - Japonsko 2:4 (1:1, 1:2, 0:1)

Góly: 11. Papp, 31. Tornyai - 14. Hanzawa, 26. Keller, 36. Sato, 48. Hirano

Majstrovstvá sveta v hokeji 2026

Reprezentácie

    Radosť hokejistov Slovenska po prvom góle počas hokejového zápasu Slovensko – Fínsko na MS U18 2026.
    Prehra s maximálnou hrdosťou a mentálne o krok pred súperom. Takto sa hrá za Slovensko
    Samuel Grega|dnes 22:51
