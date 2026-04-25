Súper Slovenska na MS nestačil na hokejistov Poľska. Maďari prehrali s Japonskom

Hokejisti Slovinska prehrali v prípravnom zápase pred majstrovstvami sveta s Poľskom 2:5 a nenadviazali tak na piatkovú výhru nad rovnakým súperom (3:2).
Slovinsko bude tretím slovenským súperom na šampionáte v B-skupine vo Fribourgu.
V ďalšom dueli zvíťazilo Japonsko nad účastníkom A-skupiny MS Maďarskom 4:2.
Prípravné zápasy pred MS:
Poľsko - Slovinsko 5:2 (3:1, 1:1, 1:0)
Góly: 6. Lewandowski, 7. Walega, 18. Gorny, 32. Krezolek, 41. Kielbicki - 13. Sodja, 23. Langus
Maďarsko - Japonsko 2:4 (1:1, 1:2, 0:1)
Góly: 11. Papp, 31. Tornyai - 14. Hanzawa, 26. Keller, 36. Sato, 48. Hirano