Dánky zvládli dôležitý zápas a ovládli skupinu. Nórky deklasovali Brazílčanky

Hádzanárky Dánska zvíťazili v nedeľnom šlágri hlavnej fázy MS v Rotterdame nad Maďarkami tesne 28:27 a do štvrťfinále postúpili ako víťazky I. skupiny.
Oba tímy mali už pred vzájomným zápasom istú štvrťfinálovú miestenku, Maďarky postúpili z druhej priečky.
V IV. skupine v Dortmunde bola podobná situácia. Boj o prvú priečku napokon celkom jasne vyhrali Nórky, úradujúce olympijské a európske šampiónky deklasovali Brazílčanky 33:14.
Juhoameričanky sa vo štvrťfinále stretnú s Nemkami. S MS sa rozlúčili víťazne Češky, ktoré si v hlavnej fáze pripísali prvú výhru, keď zdolali reprezentantky Kórejskej republiky 32:28.
V skupine obsadili piatu priečku, Kórejčanky skončili bez bodu na poslednom šiestom mieste. Tretie skončili reprezentantky Angoly, ktoré zvíťazili nad Švédkami 26:24.
MS v hádzanej žien 2025
I. skupina (Rotterdam/Hol.):
Senegal - Japonsko 23:27 (13:11)
Švajčiarsko - Rumunsko 24:36 (9:18)
Maďarsko - Dánsko 27:28 (15:13)
IV. skupina (Dortmund/Nem.):