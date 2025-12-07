Dánky zvládli dôležitý zápas a ovládli skupinu. Nórky deklasovali Brazílčanky

TASR|7. dec 2025 o 23:14
S MS sa rozlúčili víťazne Češky, ktoré si v hlavnej fáze pripísali prvú výhru.

Hádzanárky Dánska zvíťazili v nedeľnom šlágri hlavnej fázy MS v Rotterdame nad Maďarkami tesne 28:27 a do štvrťfinále postúpili ako víťazky I. skupiny.

Oba tímy mali už pred vzájomným zápasom istú štvrťfinálovú miestenku, Maďarky postúpili z druhej priečky.

V IV. skupine v Dortmunde bola podobná situácia. Boj o prvú priečku napokon celkom jasne vyhrali Nórky, úradujúce olympijské a európske šampiónky deklasovali Brazílčanky 33:14.

Juhoameričanky sa vo štvrťfinále stretnú s Nemkami. S MS sa rozlúčili víťazne Češky, ktoré si v hlavnej fáze pripísali prvú výhru, keď zdolali reprezentantky Kórejskej republiky 32:28.

V skupine obsadili piatu priečku, Kórejčanky skončili bez bodu na poslednom šiestom mieste. Tretie skončili reprezentantky Angoly, ktoré zvíťazili nad Švédkami 26:24.

MS v hádzanej žien 2025

I. skupina (Rotterdam/Hol.):

Senegal - Japonsko 23:27 (13:11)

Švajčiarsko - Rumunsko 24:36 (9:18)

Maďarsko - Dánsko 27:28 (15:13)

IV. skupina (Dortmund/Nem.):

Kórejská republika - Česko 28:32 (15:15)

Angola - Švédsko 26:24 (10:10)

Nórsko - Brazília 33:14 (18:7)

