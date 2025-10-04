Slovensko odchádza prvýkrát v histórii z MS bez cenného kovu. Grigar vypadol vo štvrťfinále

PENRITH. Slovenský vodný slalomár Jakub Grigar nepostúpil do semifinále kajak krosu na MS v austrálskom Penrithe.
Nad jeho sily boli vo štvrťfinále Čech Matyáš Novák, Mathurin Madore z Francúzska a Brazílčan Pedro Goncalves.
Slovensko tak prvýkrát v histórii nezískalo na svetovom šampionáte ani jednu medailu.
Grigar bol na jednej z dvoch stredných štartovacích pozícií a v úvode išiel za Novákom. Po prvej protiprúdnej prekážke ho síce predstihol Madore, no Slovák sa stále držal v boji o postup.
Zlom prišiel na poslednej červenej prekážke - vybral si pravú, kde ťahal za kratší koniec v súboji s Novákom a následne ho zdržal a predstihol Goncalves.