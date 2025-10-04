Brit obhájil titul v kajak krose. Francúzka Hugová oslavuje premiérové zlato

Zo Slovákov postúpil najďalej Jakub Grigar.

PENRITH. Brit Joseph Clarke a Francúzka Angele Hugová sa stali majstrami sveta v kajak krose. Clarke triumfoval na MS v austrálskom Penrithe suverénne pred Mathurinom Madorem z Francúzska a Čechom Matyášom Novákom.

Hugová zviedla súboj s krajankou Camille Prigentovou, bronz brala Klaudia Zwoliňská z Poľska.

Clarke získal štvrtý svetový titul v kajak krose a zároveň v rade. Vyšiel mu raketový štart, na prvej červenej prekážke si vybral ľavú stranu a vďaka náskoku ju prešiel sám.

To zvýhodnilo aj Nováka, ktorý prišiel po ňom a vyhol sa súboju s Madorem a Belgičanom Maximem Aubertinom. Tomu nakoniec prejazd druhou prekážkou jury vôbec neuznala.

V sekcii zelených prekážok Clarke ešte zveľadil svoj náskok a prišiel si pohodlne po prvú tohtoročnú medailu v kajak krose.

Štart vyšiel aj Hugovej a vedenie si udržala i po druhej prekážke, taktiež si zvolila ľavú stranu, no musela zvládnuť súboj so španielskou veteránkou Mailen Chourrautovou.

Francúzka takticky počkala na príjazd súperky, aby nebola vytlačená pri zdolávaní prekážky.

V závere to už bolo len o rýchlosti medzi ňou a Prigentovou – každá si vybrala vlastnú prekážku a zo súboja vyšla lepšie Hugová ktorá získala prvé zlato na MS i v kajak krose.

Zwoliňská doplnila o bronz dve zlatá z K1 a C1 a získala tak všetky tri poľské medaily na podujatí.

Zo Slovákov postúpil najďalej Jakub Grigar, ktorý vypadol vo štvrťfinále. Okrem neho boli v akcii Martin Halčin, Zuzana Paňková a Soňa Stanovská – všetci traja vypadli v osemfinále.

Tohtoročné majstrovstvá sveta na kanáli z OH 2000 sú tak prvými v ére samostatnosti, na ktorých Slováci skončili bez medaily.

MS vo vodnom slalome

Kajak kros - výsledky:

Muži: 1. Joseph Clarke (V. Brit.), 2. Mathurin Madore (Fr.), 3. Matyáš Novák (ČR), 4. Maxime Aubertin (Belg.)

Ženy: 1. Angele Hugová, 2. Camille Prigentová (obaja Fr.), 3. Klaudia Zwoliňská (Poľ.), 4. Maialen Chourrautová (Šp.)

