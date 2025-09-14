Cross country ovládla mladá Kanaďanka. Vypracovala si náskok vyše dvoch minút

CRANS MONTANA. Kanadská horská cyklistka Isabella Holmgrenová získala na MS v Crans Montane zlatú medailu na olympijskej trati cross country vo vekovej kategórii do 23 rokov.
Dvadsaťročná obhajkyňa titulu triumfovala s náskokom 2 minút a 16 sekúnd pred Američankou Vidou Lopez de San Romanovou.
Bronz získala Talianka Valentina Corviová (+3:20).
MS v horskej cyklistike vo Švajčiarsku
Cross country olympijská trať - ženy U23:
1. Isabella Holmgrenová (Kan.) 1:17:24, 2. Vida Lopez de San Romanová (USA) +2:16, 3. Valentina Corviová (Tal.) +3:20