Cross country ovládla mladá Kanaďanka. Vypracovala si náskok vyše dvoch minút

Kanadské reprezentantky v horskej cyklistike Isabella Holmgrenová a Marin Loweová, archívna snímka.
Kanadské reprezentantky v horskej cyklistike Isabella Holmgrenová a Marin Loweová, archívna snímka. (Autor: UCI MTB/ twitter)
TASR|14. sep 2025 o 14:27
ShareTweet0

Bronz získala Talianka Valentina Corviová.

CRANS MONTANA. Kanadská horská cyklistka Isabella Holmgrenová získala na MS v Crans Montane zlatú medailu na olympijskej trati cross country vo vekovej kategórii do 23 rokov.

Dvadsaťročná obhajkyňa titulu triumfovala s náskokom 2 minút a 16 sekúnd pred Američankou Vidou Lopez de San Romanovou.

Bronz získala Talianka Valentina Corviová (+3:20).

MS v horskej cyklistike vo Švajčiarsku

Cross country olympijská trať - ženy U23:

1. Isabella Holmgrenová (Kan.) 1:17:24, 2. Vida Lopez de San Romanová (USA) +2:16, 3. Valentina Corviová (Tal.) +3:20

Ostatné športy

    Kanadské reprezentantky v horskej cyklistike Isabella Holmgrenová a Marin Loweová, archívna snímka.
    Kanadské reprezentantky v horskej cyklistike Isabella Holmgrenová a Marin Loweová, archívna snímka.
    Cross country ovládla mladá Kanaďanka. Vypracovala si náskok vyše dvoch minút
    dnes 14:27
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Ďalšie športy»Ostatné športy»Cross country ovládla mladá Kanaďanka. Vypracovala si náskok vyše dvoch minút