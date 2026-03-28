Slovan aj Komárno vstúpili do play-off dominantne, Nitra stratila set

Hráči Bratislavy. (Autor: TASR)
TASR|28. mar 2026 o 21:25
Najrýchlejšie zvládlo svoj zápas Komárno.

Volejbalisti VK Slovan Bratislava majú za sebou úspešný vstup do play off Niké extraligy.

V prvom zápase štvrťfinále triumfovali na palubovke Trnavy 3:0. Séria sa hrá na dve víťazné stretnutia.

Bezproblémový vstup do vyraďovacej fázy absolvovali hráči Komárna, ktorí zvíťazili na domácej palubovke nad Prešovom 3:0. Vedenie 1:0 v sérii má aj Nitra, ktorá si poradila s Banskou Bystricou 3:1.

Niké extraliga - 1. zápasy štvrťfinále

HIT MTF Trnava - VK Slovan Bratislava 0:3 (-15, -19, -17)

Trvanie: 75 minút

Rozhodovali: Dovičovič - Juráček, 76 divákov.

/stav série: 0:1/

RIEKER UJS Komárno - VK MIRAD UNIPO Prešov 3:0 (16, 19, 15)

Trvanie: 72 minút

Rozhodovali: Toman - Szász, 250 divákov.

/stav série: 1:0/

VK SLÁVIA SPU Nitra - ŠVK Tatran Sl. Ľupča-UMB B. Bystrica 3:1 (-22, 20, 15, 20)

Trvanie: 115 minút

Rozhodovali: Schimpl - Kováč, 190 divákov.

/stav série: 1:0/

