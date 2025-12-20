Slovan si stále drží neporaziteľnosť. V mestskom šlágri nedovolil súperkám ani set

Volejbalistky Bratislavy sa radujú.
Volejbalistky Bratislavy sa radujú. (Autor: TASR)
20. dec 2025 o 19:45
Z výhry sa tešia aj hráčky Žiliny.

Volejbalistky VK Slovan Bratislava si aj po 12. kole Niké extraligy udržujú na čele tabuľky stopercentnú bilanciu.

V sobotu zvíťazili na palubovke druhej Slávie EUBA 3:0 na sety. Tretia je Žilina, ktorá zdolala pred 710 divákmi Nitru takisto 3:0.

Zápas HIT UCM Trnava - VK Pirane Brusno odložili pre zdravotné problémy v družstve Brusnianiek.

Niké extraliga žien - 12. kolo

VA UNIZA Žilina - Volley project UKF Nitra 3:0 (18, 27, 22)

Trvanie: 92 minút, rozhodovali: Hrčka a Malík, 710 divákov.

Kooperativa Slávia EUBA - VK Slovan Bratislava 0:3 (-26, -23, -17)

Trvanie: 87 minút, rozhodovali: Tiršel a Juráček, 170 divákov.

VK Nové Mesto nad Váhom - ŠKM Liptovský Hrádok 3:0 (17, 12, 17)

Trvanie: 63 minút, rozhodovali: Kohút a Gála, 250 divákov

ŠVK Pezinok - ŠK ELBA Prešov 3:0 (20, 25, 21)

Trvanie: 72 minút, rozhodovali: Pivarček a Gerboc

Tabuľka Niké Extraliga žien

    Slovan si stále drží neporaziteľnosť. V mestskom šlágri nedovolil súperkám ani set
    dnes 19:45
