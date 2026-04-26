Slovan v prvom finálovom zápase nestačil na Komárno, k tretiemu miestu sa priblížila Nitra

Volejbalisti RIEKER UJS Komárno úspešne vstúpili do finálovej série play off Niké extraligy.
V nedeľnom prvom súboji vyhrali na palubovke obhajcu titulu VK Slovan Bratislava 3:1.
Slovan a Komárno bojujú vo finále najvyššej súťaže o Pohár Bohumila Goliana už tretí rok za sebou. Séria sa hrá na tri víťazné zápasy, druhé stretnutie je na programe vo štvrtok 30. apríla o 19.00 h v Komárne.
V súboji o 3. miesto vyhrali v prvom dueli volejbalisti VK Slávia SPU Nitra, ktorí zdolali Spartak Myjava 3:0.
Niké extraliga 2025/2026
Finále:
VK Slovan Bratislava - RIEKER UJS Komárno 1:3 (-22, 21, -15, -20)
/stav série: 0:1/
O 3. miesto:
VK Slávia SPU Nitra - TJ Spartak Myjava 3:0 (16, 25, 18)
/stav série: 1:0/
Hlasy po zápase
Robin Pělucha, tréner VK Slovan: „Nebol to náš deň. Komárno prišlo veľmi dobre pripravené. Momenty, ktoré sme mali otáčať, sme neotáčali a to bol náš najväčší problém. To nás stálo víťazstvo. Komárno hralo dobre. Teraz je rad na nás, aby sme sa dali dokopy, poriadne sa pripravili na štvrtok a ukázali, že vieme hrať volejbal.“
František Ogurčák, tréner Komárna: „Som spokojný s výkonom, možno s výnimkou druhého setu, ale treba si uvedomiť, že hráme proti Slovanu, ktorý je najsilnejší tím na Slovensku. Vyhrali sme na jeho palubovke, s čím sme maximálne spokojní, ale to neznamená nič – ideme sa biť ďalej.“