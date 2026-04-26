Slovan v prvom finálovom zápase nestačil na Komárno, k tretiemu miestu sa priblížila Nitra

Fotka zo zápasu VK Slovan Bratislava - RIEKER UJS Komárno. (Autor: TASR)
TASR|26. apr 2026 o 18:14
Série sa hrajú na tri víťazné zápasy.

Volejbalisti RIEKER UJS Komárno úspešne vstúpili do finálovej série play off Niké extraligy.

V nedeľnom prvom súboji vyhrali na palubovke obhajcu titulu VK Slovan Bratislava 3:1.

Slovan a Komárno bojujú vo finále najvyššej súťaže o Pohár Bohumila Goliana už tretí rok za sebou. Séria sa hrá na tri víťazné zápasy, druhé stretnutie je na programe vo štvrtok 30. apríla o 19.00 h v Komárne.

V súboji o 3. miesto vyhrali v prvom dueli volejbalisti VK Slávia SPU Nitra, ktorí zdolali Spartak Myjava 3:0.

Niké extraliga 2025/2026

Finále:

VK Slovan Bratislava - RIEKER UJS Komárno 1:3 (-22, 21, -15, -20)

/stav série: 0:1/

O 3. miesto:

VK Slávia SPU Nitra - TJ Spartak Myjava 3:0 (16, 25, 18)

/stav série: 1:0/


Hlasy po zápase

Robin Pělucha, tréner VK Slovan: „Nebol to náš deň. Komárno prišlo veľmi dobre pripravené. Momenty, ktoré sme mali otáčať, sme neotáčali a to bol náš najväčší problém. To nás stálo víťazstvo. Komárno hralo dobre. Teraz je rad na nás, aby sme sa dali dokopy, poriadne sa pripravili na štvrtok a ukázali, že vieme hrať volejbal.“

František Ogurčák, tréner Komárna: „Som spokojný s výkonom, možno s výnimkou druhého setu, ale treba si uvedomiť, že hráme proti Slovanu, ktorý je najsilnejší tím na Slovensku. Vyhrali sme na jeho palubovke, s čím sme maximálne spokojní, ale to neznamená nič – ideme sa biť ďalej.“

