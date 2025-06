Facka od Fínov mužstvo prebudila. Slováci predviedli obrat o 180 stupňov

Slováci v Bratislave v rámci Zlatej Európskej ligy najprv v piatok prehrali so severanmi hladko 0:3 na sety, no v nedeľu to odčinili a triumfovali nad Severným Macedónskom 3:0 .

Proti súperovi zo Severného Macedónska, ktorý je na ich úrovni vo svetovom rebríčku, však zvládli všetky koncovky setov a potešili divákov v Gopass Aréne.

„V podstate to boli dva extrémy. Prvý zápas to nevyzeralo dobre. To sa však sem tam stáva, bol to po roku duel pred domácim publikom.

Možnože sme to nezvládli aj v hlavách. Ale kvalita na fínskej strane bola väčšia, ako u nás. Proti Macedóncom to bol obrat o 180 stupňov. Hrali sme nejaký náš štandard a sem tam sme vyskočili trošku vyššie, čo nám pomohlo,“ povedal Masný.

Pokračoval: „Prvý zápas bolo pre nás zrkadlo toho, kde sme. Mali sme po Fínsku ťažšie rozhovory, museli sme si všetko vyrozprávať, čo možno aj trochu pomohlo. Samozrejme, počas jedného tréningu sa veľa nedá zmeniť, ale najdôležitejšie bolo vyhrať druhý duel.“

Mužstvu chýbalo viacero skúsených hráčov, čo sa hlavne potvrdilo v dôležitých momentoch proti Fínom.

„Bola to facka, padli aj tvrdšie slová. Ale tím je mladý. Podarilo sa nám vyhrať druhý zápas a fanúšikom chcem poďakovať a zároveň by som ich chcel možno trošku vyzvať, aby boli trpezliví. My pracujeme veľa a je to investícia do budúcna,“ zdôraznil Ihnát. Smečiar ťahal Slovensko v ofenzíve v oboch dueloch, proti Macedóncom zaznamenal 22 bodov.

„Dôležitá bola trpezlivosť podľa mňa. V kľúčových momentoch sa nám podarilo misku váh preklopiť na našu stranu. Hlavne sa zmenil prístup, bol to z našej strany bojovný výkon a aj keď sa nám niečo nedarilo, tak sme sa podporili navzájom. Keď sme prehrávali alebo mal súper bodovú sériu, nezložili sme. Toho som sa trošku bál, ale hrali sme ďalej. Nemáme také hviezdy, aby sme si mohli dovoliť hrať profesorsky.“

Slováci tak po troch prehrách v príprave v Rumunsku a neúspechu s Fínskom dosiahli víťazstvo. „Potrebovali sme to ako soľ. Môže to byť vzpruha pre tím, že tvrdá práca sa vypláca a budeme potom potencionálne v budúcnosti vyhrávať,“ uviedol kapitán SR.