Slováci vyhrali prvý zápas v súťaži. V Bratislave jasne zdolali Severné Macedónsko

Michal Masný, asistent tréner Slovenska: „Dnes to bolo pre nás trošku jednoduchšie. Samozrejme, trošku ľahší súper, ktorý mal menej kvality. To nám určite pomohlo, ale bolo to viac o nás, ako o nich. Chalani zahrali tak, ako by sme si to predstavovali. Samozrejme, miestami tá kvalita u nás tiež nie je najlepšia, ale dnes tam bola bojovnosť a chalani to zvládli.“

Jakub Ihnát, kapitán a smečiar Slovenska: „Boli sme trpezliví, ale hlavne si myslím, že sme nastúpili so ,žilou na krku´ a predviedli sme bojovný výkon. Na druhej strane objektívne tento súper bol slabší ako Fíni, ktorí sú nastavení postúpiť na Final Four. Ja som hrdý na chalanov, že sa nezľakli možno aj týchto tvrdých piatkových slov a budeme pracovať ďalej. Je ešte pred nami veľa práce.“

Adrián Vančo, univerzál Slovenska: „Myslím si, že to bolo trochu napravenie si chute po Fínsku. Samozrejme, týmto nechceme zakryť náš zlý výkon proti Fínom. Každopádne som rád, že sme nejakým spôsobom ľudí, ktorí prišli do haly a tých, čo duel sledovali v televízii, odmenili za to, že stále nášmu volejbalu fandia.“