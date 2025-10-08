Slovensko kraľuje volejbalu. Bez problémov sa stalo majstrom sveta

Slovenskí volejbalisti na Špeciálnej olympiáde 2025.
Slovenskí volejbalisti na Špeciálnej olympiáde 2025. (Autor: Iñaki Esnaola/Special Olympics)
TASR|8. okt 2025 o 20:11
ShareTweet0

Slovensko vstupovalo na svetový šampionát v roli úradujúceho majstra Európy.

KATOVICE. Slovensko zvíťazilo na historicky prvých majstrovstvách sveta Špeciálnych olympiád v unifikovanom volejbale.

V poľských Katoviciach prešlo podujatím bez zaváhania, vo finále zvíťazilo nad Saudskou Arábiou 2:0 na sety.

Slovensko vstupovalo na svetový šampionát v roli úradujúceho majstra Európy.

„Na majstrovstvá sveta sme prišli s cieľom získať medailu, teda umiestniť sa do tretieho miesta. Európske tímy sme poznali, ale nie mančafty z Ameriky a Ázie. V našej skupine to bola práve Saudská Arábia, ktorá sa ukázala ako náš najsilnejší súper.

Úprimne, nemysleli sme si, že Saudskú Arábiu dostaneme aj do finále – čakali sme, že ju porazí domáce Poľsko. Ale keďže sme s nimi už raz hrali, vedeli sme, čo od nich čakať, a pripravili sme na nich skvelú taktiku,“ uviedol v tlačovej správe tréner Ján Senko.

Za slovenský tím nastúpila šestka športovcov s intelektuálnym znevýhodnením a ich šesť unifikovaných partnerov.

„Vyšlo to perfektne. Minulý rok sme hrali majstrovstvá Európy, takže chlapci sa už poznali. Výhra sa podarila vďaka skvelej hre našich zdravých hráčov, no najmä odhodlaniu a bojovnosti športovcov s intelektuálnym znevýhodnením, ktorí podali vynikajúci výkon.

Chalani hrali srdcom, držali spolu a ukázali, že volejbal je o rešpekte, tímovosti aj radosti z hry. Samozrejme, najšťastnejšia chvíľa bola, keď sme vyhrali zlato a stali sme sa majstrami sveta,“ dodal Senko.

Volejbal

Volejbal

    Slovenskí volejbalisti na Špeciálnej olympiáde 2025.
    Slovenskí volejbalisti na Špeciálnej olympiáde 2025.
    Slovensko kraľuje volejbalu. Bez problémov sa stalo majstrom sveta
    dnes 20:11
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Halové športy»Volejbal»Slovensko kraľuje volejbalu. Bez problémov sa stalo majstrom sveta