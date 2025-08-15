Slovenky sa nenaladili na MS práve najlepšie. V poslednom zápase prehrali rozdielom triedy

Grécko – Slovensko 3:0 (19, 21, 26) – dodatkový set 22:25
Slovensko: Herdová 4, Tereza Hrušecká 6, Koseková 3, Palgutová 9, Wienand-Herelová 8, Šunderlíková 13, liberky S. Jančová a Magdinová (Emma Erteltová 1, Jelínková 2, Šepeľová 18, K. Fričová 4, Kohútová 0)
ATÉNY. Slovenská ženská volejbalová reprezentácia odohrala vo štvrtok druhý a zároveň posledný prípravný zápas pred majstrovstvami sveta v Thajsku.
Na palubovke v Aténach podľahla domácemu výberu 0:3 na sety, podobne ako v stredajšom prvom stretnutí.
K víťazstvu mali Slovenky blízko v treťom sete, ktorý stratili opäť v koncovke – 26:28. V dodatočnom sete opäť zvíťazili naše reprezentantky, tentoraz 25:22.
Ako informuje web Slovenskej volejbalovej federácie, v piatok čaká slovenskú výpravu už presun do Thajska, kam poletí po linke Atény – Doha – Phuket.
Hlasy po zápase
Nina Wienand-Herelová, blokárka SR: „Do zápasu sme vstupovali s cieľom vyhrať a ukončiť prípravu pred MS víťazstvom. Nezahrali sme najlepšie, lebo sme mali v našej hre veci, ktoré je potrebné vyriešiť. Na druhej strane tam bolo aj veľa dobrých pasáží. Zápasy v Grécku nám dali veľa a verím, že dobré pasáže, ktoré sme tu ukázali, ukážeme naplno aj v Thajsku.“
Barbora Koseková, nahrávačka SR: „Myslím si, že to bol lepší zápas, ako v stredu. Mali sme úseky, ktoré sme odohrali dobre a na veľmi vysokej úrovni. Mali sme ale aj pasáže, ktoré nám absolútne nevyšli. Zbytočne sme si na ihrisku vytvorili chaos a v niektorých herných činnostiach sme boli nepresné. Dúfam, že sa z týchto dvoch duelov poučíme a nadviažeme len na to dobré a v tréningu odstránime naše chyby.“
Zuzana Šepeľová, smečiarka SR: „Bol to z našej strany lepší zápas ako ten v stredu. Žiaľ, v niektorých momentoch sme nezvládli kľúčové situácie. Proti kvalitnému súperovi si nemôžeme vytvárať situácie, z ktorých vzniká chaos. Tieto dva zápasy nám veľa ukázali a posunuli nás o krok ďalej. Poučíme sa z nich a verím, že budeme hrať ešte lepší volejbal.“
/zdroj: slovakvolley.sk/