Posledné tri roky nemá súpera. Slovan opäť ovládol Slovenský pohár

Niké SuperFinále Slovenského pohára mužov
VK Slovan Bratislava - RIEKER UJS Komárno 3:0 (13, 21, 29)
Trvanie: 91 minút
Rozhodovali: Dovičovič a Mokrý
Diváci: 1450
Volejbalisti VK Slovan Bratislava skompletizovali víťazný hetrik v Slovenskom pohári.
V nedeľnom SuperFinále zdolali v Leviciach Komárno 3:0 a nadviazali tak na triumfy z predošlých dvoch rokov, ktoré dosiahli ešte pod názvom VKP Bratislava.
V rôznych podobách získal bratislavský klub už svoju 11. pohárovú trofej a potvrdil svoj status najúspešnejšieho tímu v súťaži.
Zápas výrazne zdramatizoval tretí set, ktorý napokon Slovanisti zvládli pomerom 31:29. Komárno sa predstavilo vo finále pohára piatykrát, no neobohatilo zbierku dvoch trofejí z rokov 2015 a 2022.
Hlasy po zápase
Robin Pělucha, tréner Slovana: „Víťazstvo vyzerá výsledkovo hladko, ale hlavne v druhom a treťom sete to bol boj. Komárno sme doťahovali a v rozhodujúcich momentoch sme zahrali situácie lepšie ako súper. Je to veľmi cenné, že sme získali Slovenský pohár. Je to skvelé pre hráčov, trénerov, ale aj funkcionárov v našom klube. Nie každému sa podarí získať tri poháre za sebou, a preto si to vážime ešte viac.“
František Ogurčák, tréner Komárna: „Nevyužili sme svoje brejkové príležitosti, ktoré sme mali tri, alebo štyrikrát na rukách. Celý čas sme zaostávali za Slovanom na servise a v prihrávke, čím sme sa súperovi trošku odovzdali. Nehovorím, že si Slovan nezaslúžil zvíťaziť, ale určite sme mali na to, aby sme vyhrali aspoň jeden set a zápas zdramatizovali.“