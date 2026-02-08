Posledné tri roky nemá súpera. Slovan opäť ovládol Slovenský pohár

TASR|8. feb 2026 o 15:58
Vo finále nedal šancu Komárnu.

Niké SuperFinále Slovenského pohára mužov

VK Slovan Bratislava - RIEKER UJS Komárno 3:0 (13, 21, 29)

Trvanie: 91 minút

Rozhodovali: Dovičovič a Mokrý

Diváci: 1450

Volejbalisti VK Slovan Bratislava skompletizovali víťazný hetrik v Slovenskom pohári.

V nedeľnom SuperFinále zdolali v Leviciach Komárno 3:0 a nadviazali tak na triumfy z predošlých dvoch rokov, ktoré dosiahli ešte pod názvom VKP Bratislava.

V rôznych podobách získal bratislavský klub už svoju 11. pohárovú trofej a potvrdil svoj status najúspešnejšieho tímu v súťaži.

Zápas výrazne zdramatizoval tretí set, ktorý napokon Slovanisti zvládli pomerom 31:29. Komárno sa predstavilo vo finále pohára piatykrát, no neobohatilo zbierku dvoch trofejí z rokov 2015 a 2022.

Hlasy po zápase

Robin Pělucha, tréner Slovana: „Víťazstvo vyzerá výsledkovo hladko, ale hlavne v druhom a treťom sete to bol boj. Komárno sme doťahovali a v rozhodujúcich momentoch sme zahrali situácie lepšie ako súper. Je to veľmi cenné, že sme získali Slovenský pohár. Je to skvelé pre hráčov, trénerov, ale aj funkcionárov v našom klube. Nie každému sa podarí získať tri poháre za sebou, a preto si to vážime ešte viac.“

František Ogurčák, tréner Komárna: „Nevyužili sme svoje brejkové príležitosti, ktoré sme mali tri, alebo štyrikrát na rukách. Celý čas sme zaostávali za Slovanom na servise a v prihrávke, čím sme sa súperovi trošku odovzdali. Nehovorím, že si Slovan nezaslúžil zvíťaziť, ale určite sme mali na to, aby sme vyhrali aspoň jeden set a zápas zdramatizovali.“

    Posledné tri roky nemá súpera. Slovan opäť ovládol Slovenský pohár
